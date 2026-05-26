Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na najbliższe zgrupowanie oraz mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. W kadrze znalazł się m.in. kapitan Biało-Czerwonych, Robert Lewandowski. Jest też kilka nowych twarzy.

Robert Lewandowski / Leszek Szymański / PAP

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Robert Lewandowski po marcowym finale baraży o awans do tegorocznego mundialu nie zadeklarował, czy będzie kontynuował reprezentacyjną karierę, ale też ze sztabu kadry dochodziły sygnały, że może dalej w niej występować. 37-letni napastnik, który po czterech latach opuszcza Barcelonę, do tej pory rozegrał w drużynie narodowej 165 meczów i strzelił w nich 89 goli.

Nowymi twarzami w kadrze Jana Urbana są napastnik Motoru Lublin Karol Czubak, który w zakończonym w sobotę sezonie ekstraklasy zdobył 18 bramek i zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców, Mateusz Żukowski z FC Magdeburg, który był czołowym strzelcem drugiej ligi niemieckiej, oraz obrońcy: Kacper Potulski z niemieckiego FSV Mainz, Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok i Oskar Wójcik z Cracovii.

Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie trzy dni później zagra towarzysko z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmie Nigerię. Rywale Biało-Czerwonych także nie zakwalifikowali się do tegorocznego mundialu.