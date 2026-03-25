​Iran przedstawia szereg żądań jako warunek zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Teheran domaga się m.in. zamknięcia amerykańskich baz wojskowych w Zatoce Perskiej, zakończenia ataków Izraela na Hezbollah, zniesienia sankcji oraz reparacji - poinformował dziennik "Wall Street Journal". Władze Iranu oczekują również gwarancji trwałego pokoju i nowych regulacji dotyczących cieśniny Ormuz, dzięki którym mogłyby pobierać myto. Według amerykańskich i arabskich źródeł warunki te są nierealistyczne, co znacząco oddala perspektywę porozumienia.

Iran żąda zamknięcia amerykańskich baz wojskowych w Zatoce Perskiej, zniesienia wszystkich sankcji oraz wypłaty reparacji.

Warunkiem zawieszenia broni jest też zakończenie izraelskich ataków na libański Hezbollah.

Władze w Teheranie oczekują również prawa do pobierania opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz.

Według mediów władze Iranu postawiły szereg warunków, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Najważniejsze z nich to zamknięcie wszystkich amerykańskich baz wojskowych w Zatoce Perskiej oraz natychmiastowe zakończenie izraelskich ataków na libański Hezbollah. Teheran domaga się również zniesienia wszelkich sankcji gospodarczych oraz wypłaty reparacji za straty poniesione w wyniku konfliktu.

Gwarancje trwałego pokoju i kontrola nad cieśniną Ormuz

Iran oczekuje także gwarancji, że wojna nie zostanie wznowiona w przyszłości. Dodatkowo, jak podał portal Times of Israel, Teheran chce uzyskać prawo do pobierania opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz, przez którą przed wybuchem wojny transportowano około 20 procent światowej ropy i gazu.

Amerykańscy i arabscy rozmówcy "WSJ" oceniają żądania Iranu jako nierealistyczne i wręcz śmieszne. Ich zdaniem, tak twarde stanowisko Teheranu sprawia, że osiągnięcie porozumienia jest jeszcze mniej prawdopodobne niż przed rozpoczęciem wojny.

Amerykański plan zakończenia wojny

Stany Zjednoczone, za pośrednictwem Pakistanu, przekazały Iranowi 15-punktowy plan zakończenia konfliktu. Według informacji ujawnionych przez "New York Times", plan ten obejmuje m.in. ograniczenie irańskiego programu rakietowego i nuklearnego, przekazanie wzbogaconego uranu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz demontaż kluczowych instalacji jądrowych w Iranie.

W zamian za spełnienie tych warunków, USA oferują zniesienie sankcji i wsparcie dla cywilnego programu nuklearnego Iranu.