Odnalazł się 14-letni Maxim, który trzy tygodnie temu wyruszył na rowerze z rodzinnej miejscowości w środkowej Holandii do Polski. To informacje dziennikarzy RMF FM, które potwierdziła nam policja w Białymstoku.

1 maja holenderska policja wystosowała apel o pomoc w poszukiwaniach 14-letniego Maxima, który 18 kwietnia około południa wyruszył na rowerze ze swojego domu w miejscowości Apeldoorn w Holandii.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że chłopiec może jechać w stronę Polski. Apel holenderskich śledczych opublikowała Komenda Główna Policji.

Maxim odnaleziony

14-latek odnalazł się pod Białymstokiem. Jak przekazali funkcjonariusze białostockiej policji, nastolatek spał na przystanku autobusowym i tam zastali go policjanci. Chłopiec trafił do placówki opiekuńczej w Białymstoku. Informacje o odnalezieniu nastolatka zostały przekazane stronie holenderskiej.