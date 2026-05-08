Na autostradzie A1 na wysokości wsi Wieszczyce w województwie łódzkim zapaliła się ciężarówka z makulaturą. Trasa jest zablokowana.

Zdjęcie z miejsca pożaru na autostradzie A1 / GDDKiA Łódź /

Pożar wybuchł około godz. 12.00 na autostradzie A1 na wysokości wsi Wieszczyce niedaleko Kutna w Łódzkiem.



Autostrada A1 jest zablokowana w obu kierunkach na 241. kilometrze trasy, tuż przed węzłem Kutno Północ - przekazał Maciej Zalewski, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA.

Z pożarem samochodu walczy kilka zastępów straży pożarnej. Trudno ocenić, jak długo potrwa akcja gaśnicza i przywracanie ruchu, dlatego sugerujemy wybór trasy alternatywnej i apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności - powiedział Zalewski.

Film z miejsca pożaru dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jak wygląda sugerowany przez GDDKiA objazd miejsca pożaru? Dla podróżujących autostradą A1 od północy to zjazd z autostrady na węźle Kowal na DK91, a następnie w Krośniewicach na DK92, by na węźle Kutno Wschód wrócić na autostradę w kierunku Katowic i Łodzi.

W kierunku północnym objazd prowadzi od węzła Kutno Wschód drogami DK92 do Krośniewic, a następnie DK91 do autostrady A1 na węźle Kowal.