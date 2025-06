Kilka tysięcy wolontariuszy z Afryki planuje dotrzeć do Strefy Gazy

Do Strefy Gazy chce dotrzeć z kolei konwój kilku tysięcy wolontariuszy z Mauretanii, Maroka, Algierii, Tunezji i Libii. Wyruszy w poniedziałek z Tunisu, aby przez Libię i Egipt dotrzeć do Strefy Gazy.



Konwój jest organizowany przez Koordynację Wspólnego Działania na rzecz Palestyny. Według komunikatu zamieszczonego w mediach społecznościowych swój udział w nim zgłosiło już ponad 7 tys. osób.



Wśród nich są między innymi, uważani w Tunezji za stadionowych chuliganów, a sami określający się jako ultrasi, Bad Blue Boys Juniors, kibicujący drużynie Esperance Sportive de Tunis (ES Tunis) i Leaders Clubistes, zrzeszeni w Club Africain. Obie grupy wezwały swoich członków i sympatyków do wzięcia udziału w konwoju, przedstawiając to jako moralny i polityczny obowiązek.



Po drodze do konwoju mają też dołączyć bojówki kibiców z Libii, co już zapowiedzieli Teha Boys i kibice Al-Ahly Trypolis.



Swój udział potwierdziły w niedzielę również główne związki zawodowe działające w Tunezji, a reprezentujące między innymi rolników, lekarzy, prawników, dziennikarzy. Dołączą do nich znani politycy i obrońców praw człowieka.



Uczestnicy konwoju z Tunisu wyruszą do przejścia granicznego Ras Jedir na granicy tunezyjsko-libijskiej, libijską drogą nadmorską dotrą do Kairu, a następnie do przejścia granicznego Rafah na granicy egipsko-palestyńskiej.