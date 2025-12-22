Rosyjski generał został zabity w poniedziałkowy poranek w zamachu bombowym w Moskwie - podał tamtejszy komitet śledczy, którego cytuje Reuters.

RMF FM

Generał porucznik Fanił Sarwarow, szef dyrekcji szkolenia operacyjnego sztabu generalnego Rosji, został zabity - poinformował komitet.

Kierujący pojazdem Sarwarow został ciężko ranny w eksplozji i zmarł po przewiezieniu do szpitala.

"Według danych śledztwa, rano 22 grudnia na ulicy Jasieniewej w Moskwie zostało zdetonowane urządzenie wybuchowe umieszczone pod podwoziem samochodu. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł szef zarządu przygotowań operacyjnych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR, generał porucznik Fanił Sarwarow" - powiedziała przedstawicielka Komitetu Śledczego FR Swietłana Pietrenko, cytowana przez TASS.

Według świadków generał wsiadł do swojego samochodu Kia Sorento. Do wybuchu doszło, gdy przejechał kilka metrów. Eksplozja uszkodziła jeszcze siedem pojazdów stojących w pobliżu. Na miejsce wezwano pogotowie, które zabrało ciężko rannego wojskowego do szpitala. Tam mężczyzna zmarł.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Śledczy badają różne wersje dotyczące zamachu. Jedną z nich jest działanie ukraińskiego wywiadu.

Sarwarow pełnił funkcję naczelnika Zarządu ds. Przygotowania Wojskowego w ministerstwie obrony Rosji. Wcześniej brał udział w konfliktach zbrojnych w Osetii i Inguszetii, Czeczenii oraz Syrii.