Plany na przyszłość

Zajączkowska-Hernik zapewniła, że nie zamierza wycofywać się z życia politycznego. Wręcz przeciwnie - zapowiedziała jeszcze większe zaangażowanie i wejście na nowy poziom działalności.

Podkreśliła, że nadchodzący rok będzie wyjątkowy i przełomowy, a przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2027 roku uznaje za kluczowe dla przyszłości Polski.

Spekulacje o transferze do partii Grzegorza Brauna

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia, że Ewa Zajączkowska-Hernik mogłaby dołączyć do ugrupowania Grzegorza Brauna. Plotki te podsycała ona sama, m.in. zapraszając Brauna na swój kanał na YouTube. W trakcie rozmowy Grzegorz Braun nie szczędził jej pochwał, a pozytywnie o polityczce wypowiadał się także Janusz Korwin-Mikke, potencjalny koalicjant Brauna.

Choć na razie nie ma oficjalnych informacji o transferze, Ewa Zajączkowska-Hernik nie wyklucza dalszych zmian w swojej karierze politycznej.