Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji, poinformowała o utracie stanowiska prezesa okręgu podwarszawskiego partii Nowa Nadzieja. Decyzja ta wywołała falę spekulacji na temat jej przyszłości politycznej i możliwego transferu do ugrupowania Grzegorza Brauna.
- Ewa Zajączkowska-Hernik przestała pełnić funkcję prezesa okręgu podwarszawskiego partii Nowa Nadzieja.
- Decyzję podjął prezes partii, Sławomir Mentzen.
- Polityczka podziękowała współpracownikom i zapowiedziała dalsze zaangażowanie w działalność polityczną.
- W mediach pojawiły się spekulacje o możliwym przejściu Zajączkowskiej-Hernik do partii Grzegorza Brauna.
- Sama zainteresowana nie wyklucza dalszych zmian w swojej karierze politycznej.
Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji, poinformowała w mediach społecznościowych, że decyzją Sławomira Mentzena, prezesa partii Nowa Nadzieja, przestała pełnić funkcję prezesa okręgu podwarszawskiego. W swoim wpisie podkreśliła, że kierowanie okręgiem było dla niej cennym doświadczeniem politycznym i wyraziła wdzięczność za współpracę oraz wsparcie ze strony członków partii.