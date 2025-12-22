Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji, poinformowała o utracie stanowiska prezesa okręgu podwarszawskiego partii Nowa Nadzieja. Decyzja ta wywołała falę spekulacji na temat jej przyszłości politycznej i możliwego transferu do ugrupowania Grzegorza Brauna.

  • Ewa Zajączkowska-Hernik przestała pełnić funkcję prezesa okręgu podwarszawskiego partii Nowa Nadzieja.
  • Decyzję podjął prezes partii, Sławomir Mentzen.
  • Polityczka podziękowała współpracownikom i zapowiedziała dalsze zaangażowanie w działalność polityczną.
  • W mediach pojawiły się spekulacje o możliwym przejściu Zajączkowskiej-Hernik do partii Grzegorza Brauna.
  • Sama zainteresowana nie wyklucza dalszych zmian w swojej karierze politycznej.
Ewa Zajączkowska-Hernik, europosłanka Konfederacji, poinformowała w mediach społecznościowych, że decyzją Sławomira Mentzena, prezesa partii Nowa Nadzieja, przestała pełnić funkcję prezesa okręgu podwarszawskiego. W swoim wpisie podkreśliła, że kierowanie okręgiem było dla niej cennym doświadczeniem politycznym i wyraziła wdzięczność za współpracę oraz wsparcie ze strony członków partii.

Plany na przyszłość

Zajączkowska-Hernik zapewniła, że nie zamierza wycofywać się z życia politycznego. Wręcz przeciwnie - zapowiedziała jeszcze większe zaangażowanie i wejście na nowy poziom działalności.

Podkreśliła, że nadchodzący rok będzie wyjątkowy i przełomowy, a przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2027 roku uznaje za kluczowe dla przyszłości Polski.

Spekulacje o transferze do partii Grzegorza Brauna

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia, że Ewa Zajączkowska-Hernik mogłaby dołączyć do ugrupowania Grzegorza Brauna. Plotki te podsycała ona sama, m.in. zapraszając Brauna na swój kanał na YouTube. W trakcie rozmowy Grzegorz Braun nie szczędził jej pochwał, a pozytywnie o polityczce wypowiadał się także Janusz Korwin-Mikke, potencjalny koalicjant Brauna.

Choć na razie nie ma oficjalnych informacji o transferze, Ewa Zajączkowska-Hernik nie wyklucza dalszych zmian w swojej karierze politycznej.