Izrael zapowiada, że nie dopuści, by aktywiści przełamali blokadę morską Strefy Gazy. Jacht z 12 działaczami w tym Gretą Thunberg zmierza w kierunku objętego wojną terytorium.

Greta Thunberg z aktywistami płynie do Gazy / PIERO CRUCIATTI/JACK GUEZ/AFP / East News

"Poleciłem wojsku, by jacht Madleen nie dotarł do Strefy Gazy. Zwracam się do antysemitki Grety i jej przyjaciół: powinniście zawrócić, bo nie przedostaniecie się do Gazy" - przekazał izraelski minister obrony Israel Kac.

Izrael tłumaczy, że blokada morska ma powstrzymać transporty broni dla Hamasu, który według Kaca jest "morderczą organizacją terrorystyczną, która popełnia zbrodnie wojenne i przetrzymuje izraelskich zakładników".

Działacze chcą przełamać blokadę. Oprócz szwedzkiej aktywistki żaglowcem Madleen płynie też m.in. znany z serialu "Gra o tron" irlandzki aktor Liam Cunningham i francuska eurodeputowana palestyńskiego pochodzenia Rima Hassan.

Symboliczny rejs aktywistów

Wyprawę zorganizowała grupa Freedom Flotilla Coalition (FFC), która poinformowała, że choć transportuje żaglowcem symboliczną ilość pomocy humanitarnej, jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na katastrofę humanitarną w Strefie Gazy.

Jak oświadczyła FFC, to "bezpośrednia, pozbawiona przemocy akcja, wymierzona w prowadzone przez Izrael nielegalne oblężenie i rosnącą liczbę zbrodni wojennych" popełnianych podczas trwającej wojny.

Łódź z aktywistami wypłynęła na początku czerwca z Katanii na Sycylii, w sobotę dotarła do Egiptu.

To nie pierwsza próba przełamania blokady przez aktywistów. Najbardziej znanym przypadkiem była Flotylla Wolności, która w 2010 r. została zaatakowana na wodach międzynarodowych przez wojska izraelskie. Zginęło dziewięciu aktywistów.

Bez względu na to, jak niebezpieczna jest ta misja, z całą pewnością nie jest tak groźna, jak milczenie całego świata w obliczu ludobójstwa - mówiła Thunberg rozpoczynając rejs.