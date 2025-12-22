Smutne wieści napływają ze Stanów Zjednoczonych. W wypadku samochodowym zginął legendarny twórca gier komputerowych Vince Zampella - informują amerykańskie media. Miał 55 lat.

Jak poinformowała amerykańska stacja NBC4 w poniedziałek w wypadku samochodowym stracił życie jeden z najbardziej zasłużonych dla branży gier komputerowych twórca Vince Zampella.

Media: Zampella zginął na miejscu

Stacja przekazała, że auto, którym jechał zjechało z drogi by następnie uderzyć w betonową barierę. Samochód stanął w ogniu. Według tych doniesień 55-latek zginął na miejscu.

NBC4 przekazało, że Zampella, który prowadził auto, nie był sam w aucie. "Pasażer, który wypadł z pojazdu podczas wypadku, zmarł po przewiezieniu do szpitala" - przekazała stacja.

Śmierć Vince'a Zampelli to ogromna strata dla branży gier komputerowych. Twórca odpowiadał za spory sukces gry Battlefield 6, która pobiła rekord sprzedaży na całym świecie. O skali sukcesu gry najlepiej świadczy fakt, że w dniu jej premiery - 10 października 2025 r. - sprzedała się w liczbie blisko 7 milionów kopii.

Jak podaje amerykańskie media, gra twórcom przyniosła zysk rzędu 500 mln dolarów. Okoliczności śmierci Vince'a Zampelli ustalą śledczy.