Po tragicznym zdarzeniu w Jeleniej Górze, w wyniku którego zginęła 11-letnia dziewczynka, dolnośląska policja poinformowała o ustaleniu dwóch osób podejrzanych o publikowanie w sieci treści nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym. Funkcjonariusze podkreślają, że w internecie pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji, mających na celu dezinformację i podsycanie wrogości.

Po śmierci 11-letniej dziewczynki w Jeleniej Górze internet zalała fala nieprawdziwych informacji. Policja stanowczo zdementowała plotki, jakoby zatrzymana w sprawie 12-latka była obywatelką Ukrainy. Funkcjonariusze podkreślają, że celem rozpowszechniania takich treści była świadoma dezinformacja oraz podsycanie nienawiści na tle narodowościowym.

Policja ustaliła sprawców hejtu

Działania dolnośląskich policjantów, wspieranych przez funkcjonariuszy z Kielc i Krakowa, doprowadziły do ustalenia dwóch osób podejrzanych o publikowanie w internecie treści nawołujących do nienawiści. W ramach czynności przeszukano jeden z lokali i zabezpieczono telefon, z którego miały być publikowane wpisy mogące wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 256 Kodeksu karnego. Za takie działania grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.