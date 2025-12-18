Papież Leon XIV wybrał następcę kardynała Timothy'ego Dolana na stanowisku przywódcy Kościoła katolickiego w Nowym Jorku. Metropolitą ogłoszony został mniej znany biskup Ronald Hicks. Komentatorzy mówią o dużej reorganizacji kierownictwa Kościoła w USA.
- Papież Leon XIV dokonał zmiany na stanowisku przywódcy Kościoła katolickiego w Nowym Jorku, zastępując kardynała Timothy’ego Dolana.
- Nowym liderem archidiecezji nowojorskiej został biskup Ronald Hicks z Illinois, dotychczasowy biskup Joliet i były biskup pomocniczy w Chicago.
- Decyzja Watykanu to element szerokiej reorganizacji kierownictwa Kościoła katolickiego w USA.
- Archidiecezja Nowego Jorku to druga co do wielkości diecezja katolicka w USA, licząca około 2,8 miliona wiernych, obejmująca Manhattan, Bronx, Staten Island i siedem hrabstw na północ od miasta.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
Leon XIV, pierwszy papież pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, mianował stosunkowo nieznanego duchownego z Illinois, biskupa Ronalda Hicksa, na miejsce Dolana jako przywódcę drugiej co do wielkości diecezji katolickiej w kraju, zamieszkałej przez około 2,8 miliona członków Kościoła - pisze agencja Reutera.
Dolan, arcybiskup Nowego Jorku od 2009 roku i były przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA, złożył rezygnację w lutym po ukończeniu 75 lat, zgodnie z wymogami prawa kościelnego. Kardynałowie często pełnią funkcję do 80. roku życia, czyli obowiązkowego wieku emerytalnego.
Hicks reprezentuje nie tylko nowy rozdział dla Nowego Jorku, ale dla całego amerykańskiego Kościoła - powiedział David Gibson, ekspert ds. Kościoła w USA, cytowany przez Reutersa.
58-letni Hicks od 2020 roku jest przywódcą Kościoła w Joliet, stolicy hrabstwa Will w Illinois. Wcześniej pełnił funkcję biskupa pomocniczego, czyli zastępcy kardynała Blase'a Cupicha z Chicago.
Biografia biskupa Hicksa ma kilka podobieństw do Leona XIV. Obaj pochodzą z południowych przedmieść Chicago, ale spędzili lata jako misjonarze w Ameryce Łacińskiej - Leon w Peru, a Hicks w Salwadorze.
Leon wynosi na najważniejsze amerykańskie stanowisko biskupie rodaka z Illinois bardzo podobnego do siebie - powiedział Gibson, dyrektor Centrum Religii i Kultury na Uniwersytecie Fordham.
Archidiecezja Nowego Jorku to rozległa i wpływowa instytucja, obsługująca katolików na Manhattanie, Bronksie i Staten Island oraz w siedmiu hrabstwach na północ, obejmująca 296 parafii oraz setki katolickich szkół i szpitali.
Wybór następcy Dolana przez papieża następuje w czasie, gdy archidiecezja zmaga się z koniecznością zebrania ponad 300 milionów dolarów na przewidywane ugody z ofiarami nadużyć ze strony duchownych katolickich.
Archidiecezja rozpoczęła mediacje z około 1300 domniemanymi ofiarami, a Dolan ogłosił 8 grudnia, że archidiecezja obniży swój budżet operacyjny o 10 proc., zwolni pracowników i sprzeda nieruchomości, aby zebrać środki na wypłaty.
Hicks zostanie wprowadzony na nowe stanowisko 6 lutego, podała archidiecezja nowojorska w oświadczeniu. Dolan pozostanie tymczasowym liderem do czasu przejęcia obowiązków przez Hicksa.
Według Gibsona Hicks jest "cichym mieszkańcem Środkowego Zachodu, który podziela reformistyczną linię papieża Franciszka i jest szanowany przez wielu po obu stronach podziałów w spolaryzowanym Kościele".