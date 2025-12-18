Papież Leon XIV wybrał następcę kardynała Timothy'ego Dolana na stanowisku przywódcy Kościoła katolickiego w Nowym Jorku. Metropolitą ogłoszony został mniej znany biskup Ronald Hicks. Komentatorzy mówią o dużej reorganizacji kierownictwa Kościoła w USA.

Papież Leon XIV / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Papież Leon XIV dokonał zmiany na stanowisku przywódcy Kościoła katolickiego w Nowym Jorku, zastępując kardynała Timothy’ego Dolana.

Nowym liderem archidiecezji nowojorskiej został biskup Ronald Hicks z Illinois, dotychczasowy biskup Joliet i były biskup pomocniczy w Chicago.

Decyzja Watykanu to element szerokiej reorganizacji kierownictwa Kościoła katolickiego w USA.

Archidiecezja Nowego Jorku to druga co do wielkości diecezja katolicka w USA, licząca około 2,8 miliona wiernych, obejmująca Manhattan, Bronx, Staten Island i siedem hrabstw na północ od miasta.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Leon XIV, pierwszy papież pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, mianował stosunkowo nieznanego duchownego z Illinois, biskupa Ronalda Hicksa, na miejsce Dolana jako przywódcę drugiej co do wielkości diecezji katolickiej w kraju, zamieszkałej przez około 2,8 miliona członków Kościoła - pisze agencja Reutera.

Dolan, arcybiskup Nowego Jorku od 2009 roku i były przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich USA, złożył rezygnację w lutym po ukończeniu 75 lat, zgodnie z wymogami prawa kościelnego. Kardynałowie często pełnią funkcję do 80. roku życia, czyli obowiązkowego wieku emerytalnego.

"Nowy rozdział dla amerykańskiego Kościoła"

Hicks reprezentuje nie tylko nowy rozdział dla Nowego Jorku, ale dla całego amerykańskiego Kościoła - powiedział David Gibson, ekspert ds. Kościoła w USA, cytowany przez Reutersa.

58-letni Hicks od 2020 roku jest przywódcą Kościoła w Joliet, stolicy hrabstwa Will w Illinois. Wcześniej pełnił funkcję biskupa pomocniczego, czyli zastępcy kardynała Blase'a Cupicha z Chicago.

Biografia biskupa Hicksa ma kilka podobieństw do Leona XIV. Obaj pochodzą z południowych przedmieść Chicago, ale spędzili lata jako misjonarze w Ameryce Łacińskiej - Leon w Peru, a Hicks w Salwadorze.

Leon wynosi na najważniejsze amerykańskie stanowisko biskupie rodaka z Illinois bardzo podobnego do siebie - powiedział Gibson, dyrektor Centrum Religii i Kultury na Uniwersytecie Fordham.

Wpływowa diecezja Nowego Jorku

Archidiecezja Nowego Jorku to rozległa i wpływowa instytucja, obsługująca katolików na Manhattanie, Bronksie i Staten Island oraz w siedmiu hrabstwach na północ, obejmująca 296 parafii oraz setki katolickich szkół i szpitali.

Wybór następcy Dolana przez papieża następuje w czasie, gdy archidiecezja zmaga się z koniecznością zebrania ponad 300 milionów dolarów na przewidywane ugody z ofiarami nadużyć ze strony duchownych katolickich.

Archidiecezja rozpoczęła mediacje z około 1300 domniemanymi ofiarami, a Dolan ogłosił 8 grudnia, że archidiecezja obniży swój budżet operacyjny o 10 proc., zwolni pracowników i sprzeda nieruchomości, aby zebrać środki na wypłaty.

Hicks zostanie wprowadzony na nowe stanowisko 6 lutego, podała archidiecezja nowojorska w oświadczeniu. Dolan pozostanie tymczasowym liderem do czasu przejęcia obowiązków przez Hicksa.

Według Gibsona Hicks jest "cichym mieszkańcem Środkowego Zachodu, który podziela reformistyczną linię papieża Franciszka i jest szanowany przez wielu po obu stronach podziałów w spolaryzowanym Kościele".