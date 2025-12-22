​Cztery osoby zostały ranne, w tym dwie poważnie, w eksplozji w zakładach chemicznych Elkem Silicones na południu Lyonu - miasta położonego w środkowo-wschodniej Francji. Jak przekazała prefekt regionu Fabienne Buccio, pożar hali fabrycznej liczącej 600 metrów został opanowany po czterech godzinach.

W akcji gaszenia pożaru w zakładach chemicznych Elkem brało udział prawie 100 strażaków / MANON BILLING/AFP/East News / East News

Dwie osoby zostały ciężko ranne w wyniku poniedziałkowej eksplozji w zakładach chemicznych Elkem Silicones na południu Lyonu.

Jak poinformowała prefekt regionu, Fabienne Buccio, poszkodowanym nie zagraża obecnie niebezpieczeństwo życia.

Według władz, nie ma zagrożenia skażeniem toksycznymi substancjami dla okolicznych mieszkańców. Zniesiono również nakaz pozostawania w domach dla osób mieszkających w pobliżu fabryki.

Przyczyny wybuchu, do którego doszło w pracowni eksperymentalnej, nie są jeszcze znane. Na miejscu pracowało blisko 100 strażaków, którzy zabezpieczyli teren pożaru.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Dwie osoby, które ucierpiały w eksplozji w zakładach chemicznych Elkem Silicones na południu Lyonu są w stanie ciężkim.

Prefekt regionu Fabienne Buccio przekazała jednak, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Doprecyzowała, że nie ma też zagrożenia substancjami toksycznymi dla okolicznych terenów.

Eksplozja w zakładach chemicznych. Są ranni

Zniesiony został nakaz pozostawania w domach dla osób mieszkających w pobliżu miejsca eksplozji. Z kolei szef zakładów Elkem Silicones Jean-Pierre Laurent poinformował, że przyczyny wybuchu, do którego doszło w "pracowni eksperymentalnej" nie są jeszcze znane.

Eksplozja we francuskich zakładach chemicznych / MANON BILLING/AFP/East News / East News

W akcji gaszenia pożaru brało udział blisko 100 strażaków. Zabezpieczyli oni teren, na którym doszło w poniedziałek do eksplozji. Fabryka Elkem Silicones France jest filią norweskiej grupy Elkem, której udziałowcem większościowym jest chińskie przedsiębiorstwo państwowe China National Bluestar.