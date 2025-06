"Dla mnie to jest szok, że można tak potraktować Roberta Lewandowskiego. Przez całą karierę był przykładem dla wszystkich, a nie osobą, która wprowadza konflikt" - mówił w Radiu RMF24 Dariusz Dziekowski - były piłkarz reprezentacji Polski. W ten sposób komentował decyzję trenera Michała Probierza o odebraniu "Lewemu" opaski kapitańskiej. W reakcji na ten ruch gwiazdor Barcelony ogłosił, że rezygnuje z gry w kadrze.

Dariusz Dziekanowski / Albert Zawada / PAP

Nie milkną echa konfliktu na szczycie polskiej piłki. W niedzielę dowiedzieliśmy się, że opaskę kapitańską naszej reprezentacji będzie nosił Piotr Zieliński. Chwilę później do sprawy odniósł się dotychczasowy kapitan kadry, Robert Lewandowski. "Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski" - napisał Lewy.

Prowadzący rozmowę zapytał czy zdaniem Dariusza Dziekanowskiego Robert Lewandowski przesadził z informacją o rezygnacji z gry w piłkarskiej reprezentacji Polski do czasu, gdy jej selekcjonerem pozostanie Michał Probierz.

Dziekanowski: To szok, że można tak potraktować Lewandowskiego

Myślę, że był zaskoczony strasznie tą decyzją. Zszokowany dlatego, że widzieliśmy Roberta Lewandowskiego, który stał przy ławce rezerwowych razem z Michałem Probierzem (w trakcie meczu towarzyskiego z Mołdawią - red. Widać było, że panowie rozmawiali sobie przed meczem, zdecydowali, że (Lewandowski - red.) nie będzie brał udziału podczas tego zgrupowania. Więc jest to na pewno duże zaskoczenie. Dla mnie to szok, że można tak potraktować Roberta Lewandowskiego, który przez wiele, przez całą swoją karierę raczej był przykładem dla wszystkich, a nie osobą, które prowadzą jakiś konflikt - podkreślił były piłkarz reprezentacji.

Na pytanie czy Michał Probierz źle postąpił, pozbawiając funkcji kapitana Roberta Lewandowskiego, Dziekanowski odparł, że "to drużyna wybiera przeważnie kapitana, a nie trener". Ten konflikt, ta nieszczerość moim zdaniem Probierza, to co napisał Robert Lewandowski (w oświadczeniu opublikowanym w niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych - red.), o braku zaufania do trenera (...) nie można takich rzeczy robić, kiedy zawodnik wyjeżdża ze zgrupowania i na drugi dzień zmienia się kompletnie zdanie i jak gdyby zmusza do tego, by Lewandowski ujął się ambicją i powiedział, że nie zagra - dodał gość RMF24.

Na pytanie czy to koniec Lewandowskiego w kadrze a może bardziej koniec Michała Probierza jako selekcjonera, Dziekanowski odparł, że "Probierz będzie, będzie selekcjonerem tak długo, jak długo Cezary Kulesza pozostanie prezesem PZPN". Myślę, że nawet ta decyzja co do tego, że Robert Lewandowski straci opaskę kapitana, była na pewno konsultowana z prezesem, bo sobie inaczej nie wyobrażam - stwierdził gość Piotra Salaka.

Prowadzący Rozmowę o 7:00 zapytał także Dariusza Dziekanowskiego, w jaki sposób konflikt na linii Lewandowski-Probierz wpłynie na drużynę.

Lewandowski wróci do kadry? Dziekanowski: Za czasów Probierza? Nie sądzę

Pytanie czy ten kolektyw został zbudowany przez Michała Probierza, dlatego, że widzimy, że w tej drużynie nie ma jak gdyby takiego serca, nie ma takich pozytywnych emocji, a pamiętajmy, że to trener powinien mieć wpływ na to, aby zawodnicy czuli się komfortowo, by zawodnicy byli zdeterminowani, aby grać w reprezentacji i żeby ta reprezentacja była dla nich naprawdę świętem, kiedy są powoływani, kiedy mogą grać w piłkę nożną - powiedział były piłkarz reprezentacji.

Piotr Salak zwrócił uwagę na sytuację sprzed kilku lat i Jakuba Błaszczykowskiego, któremu Adam Nawałka odebrał opaskę kapitana, a mimo wszystko został kadrze i zagrał na mistrzostwach Europy w 2016 r.

Tak, ale to były niesnaski. To nie był dobry akurat ruch ze strony Adama Nawałki, dlatego że takie sprawy to są wewnętrzne sprawy drużyny. Pamiętajmy, że kapitan reprezentuje drużynę, a nie sztab szkoleniowy. To jest osoba, która budzi zaufanie wśród zawodników - zauważył gość Rozmowy o 7:00.

Michał Probierz źle to rozegrał. Nie powinien w ten sposób informować Roberta Lewandowskiego o swojej decyzji? - zapytał Piotr Salak. Tak jest. Pamiętajmy, że to jest jeden z najlepszych zawodników, który najwięcej osiągnął w historii polskiej piłki. Tak się nie robi - podkreślił Dziekanowski.

Na pytanie czy Robert Lewandowski wróci do tej kadry, były piłkarz reprezentacji odpowiedział: Za czasów Probierza? Nie sądzę.