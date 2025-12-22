W hrabstwie Shropshire w Wielkiej Brytanii doszło do poważnego incydentu na kanale Llangollen. W wyniku osunięcia nasypu powstała ogromna wyrwa, do której wpadły łodzie, a woda z kanału zalała okoliczne pola. Służby ratunkowe ewakuowały kilkanaście osób, a na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

Zapadlisko w angielskim Shropshire / Andy Kelvin/Press Association/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Do zdarzenia doszło w poniedziałek nad ranem w miejscowości Whitchurch w hrabstwie Shropshire.

Inżynierowie z Canal and River Trust - organizacji non-profit zajmującej się brytyjskimi kanałami - poinformowali, że przyczyną było osunięcie się sztucznego nasypu, który przez ponad 200 lat chronił kanału. W wyniku jego zawalenia się, dno kanału zapadło się, tworząc głęboką na około 4 metry wyrwę.

Wskutek katastrofy dwie łodzie wpadły do powstałego leja, a kolejne utknęły na krawędzi zapadliska.

Na miejsce skierowano 50 strażaków oraz ekipy ratunkowe. Z rejonu ewakuowano około 15 osób.

Jak lej po bombie

Według relacji świadków, z którymi rozmawiało BBC, pierwszym sygnałem były nietypowe odgłosy i ruchy łodzi, które zostały przez miejscowych początkowo uznane za symptomy trzęsienie ziemi.

Zapadlisko w angielskim Shropshire / Andy Kelvin/Press Association/East News

Woda z kanału zalała okoliczne pola, a część łodzi została uszkodzona lub unieruchomiona. Inżynierowie podkreślają, że nie był to tzw. lej krasowy, lecz regularna "awaria" nasypu. Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do katastrofy. Trwa zabezpieczanie miejsca i planowanie odbudowy. Przedstawiciele Canal and River Trust zapewniają, że nasyp był regularnie kontrolowany i nie wykazywał wcześniej niepokojących oznak.

Lokalni radni, z którymi rozmawiało BBC podkreślają, że incydent miał poważny wpływ na życie mieszkańców i właścicieli łodzi, zwłaszcza w okresie świątecznym. Władze apelują o unikanie okolic miejsca zdarzenia. Służby zapewniają wsparcie osobom poszkodowanym i pracują nad przywróceniem bezpieczeństwa w rejonie kanału.

"To absolutne szaleństwo. Nikt by nie pomyślał, że to zapadlisko. Wygląda jakby wybuchła bomba, a to po prostu ogromny krater" - powiedział radny Whitchurch, Sho Abdul w rozmowie z BBC.