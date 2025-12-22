Jaki jest polityczny plan Lewicy na pierwsze miesiące 2026 roku? Czy do Sejmu wrócą pomysły ustaw na wprowadzenie podatku katastralnego lub związków partnerskich? Będzie zgoda koalicji na to, by stały się one projektami rządowymi, a może zostaną złożone jako propozycje klubowe? Jak współpracować z prezydentem, który hojnie korzysta z prawa weta? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Włodzimierza Czarzastego, marszałka Sejmu i lidera Lewicy.

Z Włodzimierzem Czarzastym porozmawiamy też o wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Czy zdaniem marszałka Sejmu prezydent Ukrainy wystarczająco podziękował Polsce za pomoc? Czy teraz ruszą ekshumacje na Wołyniu? Po co Włodzimierz Czarzasty wybiera się w lutym na Ukrainę? Czy rzeczywiście mamy nowe otwarcie w relacjach polsko-ukraińskich?

Poruszymy też temat sondaży i rosnącej w siłę prawicy. Kto dziś jest liderem po prawej stronie sceny politycznej? Marszałka Sejmu poprosimy też o polityczne podsumowanie roku 2025. Co najbardziej zapamięta, a o czym szybko chciałby zapomnieć?

