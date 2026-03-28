Największy port Omanu został ewakuowany, a jego działalność wstrzymano na około 48 godzin z powodu ataku dronów - poinformował w sobotę duński armator Maersk. Jedna osoba odniosła niewielkie obrażenia. Port położony jest w mieście Salala na południu kraju.

Oman. Port w Salali (zdjęcie archiwalne) / Shutterstock

Atak dronów na port w Omanie

Do zdarzenia doszło w sobotę wczesnym rankiem w porcie w Salali w Omanie. Jak przekazał armator Maersk, "incydent obejmował aktywność dronów, odnotowano również eksplozje".

"W następstwie zdarzenia, w wyniku którego uszkodzeniu uległa suwnica terminalowa, a jeden pracownik portu odniósł niewielkie obrażenia, port został natychmiast ewakuowany" - napisała firma w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Armator przekazał, że działalność w całym obiekcie została tymczasowo wstrzymana.

Ważny port na Bliskim Wschodzie

Port w Salali to największy port Omanu i jeden z najważniejszych portów w regionie Bliskiego Wschodu. Działa od końca lat 90. i zatrudnia ponad 2,5 tys. osób. Portem zarządza firma APM Terminals, spółka zależna Maersk.

USA i Izrael od 28 lutego bombardują Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w cele cywilne, w tym w infrastrukturę wydobywczą. Cele w Omanie, w tym zbiorniki paliw w portach, były od tego czasu wielokrotnie atakowane.