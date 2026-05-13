Najwięcej przeciwników rekonstrukcji rządu znajduje się wśród osób starszych, jednak to mieszkańcy Lubelszczyzny najgłośniej domagają się zmian w gabinecie. Najnowszy sondaż Opinia24 na zlecenie RMF FM pokazuje, jak różnią się opinie Polaków na temat wymiany ministrów w zależności od wieku, wykształcenia, sytuacji zawodowej i regionu zamieszkania.

Donald Tusk na posiedzeniu rządu / East News

Największy odsetek przeciwników rekonstrukcji rządu to osoby powyżej 60. roku życia (30 proc.).

Największe poparcie dla zmian w rządzie deklarują przedsiębiorcy, pracownicy etatowi oraz mieszkańcy województwa lubelskiego (ponad 60 proc.).

Najmniej niezadowolonych ze składu rządu jest wśród osób z wykształceniem podstawowym (15 proc.).

Kto jest najbardziej niezadowolony ze składu rządu? Wyniki sondażu Opinia24 dla RMF FM

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 w dniach 4-6 maja 2026 roku, największy odsetek przeciwników rekonstrukcji rządu znajduje się wśród osób powyżej 60. roku życia. Aż 30 proc. ankietowanych z tej grupy wiekowej wyraziło niechęć wobec zmian w składzie gabinetu - 23 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 7 proc. "zdecydowanie nie".

Nieco mniej sceptyczni są młodzi dorośli w wieku 25-29 lat, gdzie 25 proc. respondentów nie popiera rekonstrukcji (17 proc. "raczej nie", 8 proc. "zdecydowanie nie"). Wśród kobiet odsetek przeciwniczek zmian wynosi 23 proc. (18 proc. "raczej nie", 5 proc. "zdecydowanie nie").

Najmniej niezadowolonych ze składu rządu odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym - jedynie 15 proc. tej grupy wyraziło sprzeciw wobec rekonstrukcji (9 proc. "raczej nie", 6 proc. "zdecydowanie nie").



Poparcie dla rekonstrukcji według sytuacji zawodowej

Analiza wyników sondażu pod kątem sytuacji zawodowej pokazuje, że największe poparcie dla zmian w rządzie deklarują osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Wśród przedsiębiorców aż 53 proc. opowiedziało się za rekonstrukcją (32 proc. "zdecydowanie tak", 21 proc. "raczej tak"). Pracownicy etatowi również wyrażają silne poparcie - 50 proc. z nich chce zmian (26 proc. "zdecydowanie tak", 24 proc. "raczej tak").

Rolnicy także wykazują wysokie poparcie dla rekonstrukcji - 50 proc. z nich jest za wymianą ministrów. Najwyższy odsetek zwolenników zmian odnotowano wśród osób uczących się i pracujących jednocześnie - 57 proc., choć jest to najmniej liczna grupa w badaniu.

Z kolei bezrobotni wykazują najmniejsze zainteresowanie zmianami w rządzie - tylko 33 proc. z nich popiera rekonstrukcję (8 proc. "zdecydowanie tak", 25 proc. "raczej tak").



Rekonstrukcja rządu w podziale na regiony

Sondaż Opinia24 ujawnia również istotne różnice w poparciu dla rekonstrukcji rządu w zależności od miejsca zamieszkania. Największy odsetek zwolenników zmian odnotowano w województwie lubelskim - aż 61 proc. mieszkańców tego regionu popiera rekonstrukcję (38 proc. "zdecydowanie tak", 23 proc. "raczej tak").

Wysokie poparcie dla rekonstrukcji odnotowano także w województwie łódzkim (60 proc.), lubuskim (58 proc.) i opolskim (52 proc.). W pozostałych regionach poparcie dla zmian jest nieco niższe - w Małopolsce wynosi 46 proc., na Pomorzu 44 proc., a w Zachodniopomorskiem 40 proc.



Wnioski: Kto chce zmian, a kto nie?

Z analizy sondażu wynika, że największy sprzeciw wobec rekonstrukcji rządu wyrażają osoby starsze oraz kobiety, a najmniej niezadowolonych jest wśród osób z wykształceniem podstawowym. Z drugiej strony, to przedsiębiorcy, pracownicy etatowi oraz mieszkańcy Lubelszczyzny najgłośniej domagają się zmian w składzie rządu. Wyniki badania pokazują, że oczekiwania wobec rządu są silnie zróżnicowane w zależności od wieku, wykształcenia, sytuacji zawodowej i regionu zamieszkania.