Kontrowersyjny spot Samoobrony Odrodzenia. Partia, która nawiązuje do dziedzictwa Samoobrony, wygenerowała przy użyciu sztucznej inteligencji postać zmarłego w 2011 r. Andrzeja Leppera, szefa Samoobrony - pisze "Rzeczpospolita".

Andrzej Lepper / Grzegorz Hawalej / PAP

Samoobrona Odrodzenia opublikowała kontrowersyjny spot z wygenerowaną przez AI postacią Andrzeja Leppera, zmarłego w 2011 roku lidera Samoobrony.

Przewodniczący partii Jerzy Andrzejewski nie widzi nic niestosownego w użyciu wizerunku zmarłego polityka i podkreśla, że to forma zainteresowania wyborców.

"Andrzej Lepper" w polu kukurydzy

Samoobrona Odrodzenia umieściła na swojej stronie internetowej spot, w którym pojawia się wygenerowana przez AI postać Andrzeja Leppera. Lider Samoobrony popełnił samobójstwo w 2011 roku.

W spocie widać wygenerowanego przez AI Leppera, który stoi w polu kukurydzy i mówi: Zostałem zamordowany. Ale nie o to chodzi. Mam godnych następców. Wspierajcie. Samoobrona Odrodzenie. Polska dla Polaków. Tylko ta partia może zrealizować moje zadania. Zawsze ufałem takim ludziom. A co do PiS-u, my was znajdziemy!

Przewodniczący Samoobrony Odrodzenia nie widzi nic niestosownego w spocie

Samoobronę Odrodzenie - jak czytamy w "Rzeczpospolitej" - tworzą osoby związane z polskim Ruchem Antywojennym, często oskarżanym o sprzyjanie Rosji w wojnie z Ukrainą. Chętnie nawiązują do dziedzictwa Andrzeja Leppera. To jedna z trzech istniejących w Polsce partii ze słowem "Samoobrona" w nazwie.

Przewodniczący formacji Jerzy Andrzejewski w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mówi, że nie ma nic niestosownego w posłużeniu się wizerunkiem zmarłego i włożeniu mu w usta słów poparcia dla partii, która za jego życia nawet nie istniała. To jest forma zainteresowania wyborców. Tak wygląda w dzisiejszych czasach polityczny PR - przekonuje Andrzejewski.

Dodaje, że wszyscy wiedzą, że Andrzej Lepper nie żyje, więc nie można tego uznać za wprowadzanie w błąd. Jak podkreśla, w dzisiejszych czasach wyborcy są przebodźcowani. By ich pobudzić, czymś zainteresować, potrzebny jest mocny impuls.

Śmierć Andrzeja Leppera

5 sierpnia 2011 roku Andrzej Lepper został znaleziony martwy w biurze Samoobrony w Warszawie. Prokuratura ustaliła, że polityk popełnił samobójstwo. Śledztwo wykazało, że Lepper zmagał się z depresją, na którą wpływ miały prowadzone przeciwko niemu postępowania karne, upadek polityczny oraz poważne problemy finansowe - zarówno osobiste, jak i partii.