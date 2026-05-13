13 maja 1917 roku troje dzieci z portugalskiej wioski Fatima doświadczyło niezwykłych objawień, które na zawsze odmieniły historię Kościoła katolickiego i stały się jednym z najbardziej dyskutowanych wydarzeń religijnych XX wieku. Przez pół roku Matka Boża miała ukazywać się pastuszkom, pozostawiając przesłanie modlitwy, pokuty i nawrócenia, a także trzy tajemnicze proroctwa, które do dziś budzą emocje oraz liczne kontrowersje.

Zdjęcie archiwalne z 1917 r. trójki portugalskich pastuszków z Fatimy, którym sześciokrotnie ukazała się Matka Boska. Od lewej: Lucia Dos Santos oraz jej kuzyni Francisco Marto i Jacinta. / ANSA / PAP/EPA

Objawienia fatimskie z 13 maja 1917 roku

W czasie, gdy świat pogrążony był w chaosie I wojny światowej, troje dzieci - Franciszek i Hiacynta Marto oraz ich kuzynka Łucja dos Santos - przekazało, że ujrzało Matkę Bożą. Był to 13 maja 1917 roku.

Jak podają przekazy, widzenia powtarzały się co miesiąc, aż do października tego samego roku, zawsze 13. dnia miesiąca. Wyjątek stanowił sierpień, kiedy to dzieci zostały zatrzymane przez miejscowego sołtysa, zaniepokojonego rosnącym zamieszaniem wokół objawień. Dzieci miały wówczas widzenie 6 dni później.

Dzieci przekazały, że Matka Boża wzywała do nawrócenia, modlitwy i pokuty oraz powierzyła im trzy tajemnice, które miały zmienić bieg historii.

Pastuszkowie byli prostymi, niepiśmiennymi dziećmi z ubogiej portugalskiej wioski. Franciszek i Hiacynta zmarli wkrótce po objawieniach, podczas pandemii grypy hiszpanki. Łucja wstąpiła do zakonu i przeżyła aż 98 lat, stając się naocznym świadkiem rozwoju kultu fatimskiego.

Przesłanie Matki Bożej, czyli treść objawień fatimskich

Najważniejszym elementem objawień było przesłanie Matki Bożej, w którym wzywała do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Istotną rolę odegrały również trzy tajemnice fatimskie - proroctwa, które przez lata były przedmiotem spekulacji i domysłów.

Pierwsza tajemnica fatimska ukazywała wizję piekła i miała być ostrzeżeniem przed konsekwencjami odejścia od Boga.

ukazywała wizję piekła i miała być ostrzeżeniem przed konsekwencjami odejścia od Boga. Druga tajemnica fatimska zapowiadała wybuch II wojny światowej oraz wskazywała na konieczność poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, co miało ochronić świat przed szerzeniem się komunizmu.

Dwie pierwsze części tajemnicy zostały spisane przez siostrę Łucję w 1941 roku i opublikowane przez Kościół. Ich przesłanie miało nie tylko wymiar religijny, ale również polityczny, szczególnie w okresie zimnej wojny, gdy Fatima stała się miejscem pielgrzymek i symbolem walki z komunizmem.

Trzecia tajemnica fatimska – sekret w zapieczętowanej kopercie

Najwięcej emocji i kontrowersji budziła jednak trzecia część tajemnicy fatimskiej. Spisana przez Łucję w 1944 roku, przez długie lata była przechowywana w zapieczętowanej kopercie w Watykanie. Papieże Jan XXIII i Paweł VI poznali jej treść, ale nie zdecydowali się jej ujawnić. Przez dekady budziła liczne teorie spiskowe i apokaliptyczne wizje.

Dopiero po zamachu na życie Jana Pawła II 13 maja 1981 roku, papież polecił odczytać tajemnicę.

Jan Paweł II podczas spotkania z siostrą Łucią dos Santos w Fatimie 13 maja 2000 roku / Arturo Mari / PAP/EPA

W 2000 roku, podczas uroczystości w Fatimie, kardynał Angelo Sodano ogłosił światu treść trzeciej tajemnicy. Fragment o "biskupie odzianym w biel, który pada na ziemię jak martwy, rażony strzałami z broni palnej", natychmiast powiązano z zamachem na Jana Pawła II. Papież był przekonany, że "to macierzyńska dłoń kierowała biegiem tej kuli, dzięki czemu w agonii zdołał się zatrzymać na progu śmierci".

Watykan wyjaśnił, że tajemnica dotyczyła właśnie tego dramatycznego wydarzenia, choć przez lata narastały wokół niej liczne teorie spiskowe i apokaliptyczne interpretacje. Niektórzy sugerowali nawet, że przepowiednia ostrzega przed trzecią wojną światową lub innym globalnym kataklizmem.

Fatima jako miejsce kultu

Objawienia w Fatimie szybko zyskały oficjalne uznanie Kościoła. W 1930 roku Watykan zatwierdził ich autentyczność, a niepozorna wioska stała się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych katolicyzmu XX wieku. Co roku ściągają tu setki tysięcy wiernych z całego świata, którzy na kolanach pokonują marmurową ścieżkę - Via Penitencial - prowadzącą do Kaplicy Objawień. 13 maja 2025 roku, w rocznicę pierwszego objawienia, do sanktuarium przybyło około 270 000 wiernych.

Szczególne znaczenie Fatima zyskała w okresie zimnej wojny, gdy proroctwa dotyczące Rosji interpretowano jako zapowiedź upadku komunizmu.

Dzięki wsparciu papieża Jana Pawła II, który dwukrotnie odwiedził sanktuarium, Fatima stała się symbolem walki duchowej z reżimami totalitarnymi. Jedna z kul, którą wyjęto z ciała papieża po zamachu, została umieszczona w koronie figury Matki Bożej w Fatimie.