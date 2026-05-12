Dlaczego Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś? Czy dziennikarz liczy się z ryzykiem ponownego trafienia do więzienia? Jak wygląda codzienność w białoruskiej kolonii karnej? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Andrzeja Poczobuta, dziennikarza, działacza mniejszości polskiej na Białorusi. Zapraszamy!

Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Andrzej Poczobut, dziennikarz "Gazety Wyborczej", działacz mniejszości polskiej na Białorusi, odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskiej niewoli. Poczobut najpierw był przetrzymywany w areszcie, a po procesie i skazaniu w politycznym procesie został wysłany do kolonii karnej w Nowopołocku w obwodzie witebskim na północy Białorusi. Skazano go na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze za rzekome "wzniecanie nienawiści" oraz "wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Został uznany za więźnia politycznego przez białoruskie i międzynarodowe organizacje praw człowieka. Pod koniec kwietnia został zwolniony z aresztu i przyjechał do Polski.

Dlaczego Poczobut chce wrócić na Białoruś? W rozmowie padną pytania o plany i cele po wyjściu na wolność: czy chodzi o walkę o polskie szkolnictwo na Białorusi, los Związku Polaków i przyszłość mniejszości polskiej? Czy Poczobut bierze pod uwagę, że po ewentualnym powrocie na Białoruś może znów trafić do więzienia? Nie zabraknie również pytań o to, jak wygląda codzienność więźnia politycznego na Białorusi, co pozwala przetrwać psychicznie i czy po takich doświadczeniach można wrócić do normalnego życia.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video