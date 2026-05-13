Zaufanie Finów do Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa w ramach NATO wyraźnie słabnie. Z najnowszego sondażu Uniwersytetu Helsińskiego wynika, że zaledwie 13 procent mieszkańców Finlandii wierzy, iż USA pod przywództwem Donalda Trumpa udzieliłyby wsparcia w przypadku zbrojnego ataku na kraj sojuszniczy w Europie.

Mimo sceptycyzmu wobec USA, aż 73 proc. Finów popiera członkostwo swojego kraju w NATO, a 75 proc. ufa innym sojusznikom z Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Badanie na próbie 3141 Finów w wieku 15-93 przeprowadził Uniwersytet Helsiński w okresie od 31 marca do 14 kwietnia bieżącego roku. Wyniki sondażu są następujące: odsetek Finów ufających, że Amerykanie wywiążą się ze swoich zobowiązań na wypadek ataku na Finlandię lub któreś z państw należących do NATO, spadł do 13 proc. Jeszcze wiosną ubiegłego roku było 16 proc.

W pytaniach sondażu o gotowości do obrony nie wskazano wprost na Rosję jako agresora. Jednak całe badanie, w tym pod kątem obecności Finlandii w NATO, jest powiązane z zagrożeniem z jej strony.

To naprawdę słaby wynik pokazujący, że zaufanie Finów do najpotężniejszego sojusznika jest niewielkie. Oczywiście odzwierciedla to między innymi reakcję na ostry język władz USA wobec Europy - skomentował badacz w Fińskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Matti Pesu, jeden z ekspertów biorących udział w projekcie badawczym NATOpoll kierowanym przez Uniwersytet Helsiński.

W Finlandii sceptycznie podchodzi się też do postanowień dwustronnej fińsko-amerykańskiej umowy DCA o współpracy obronnej (ang. Defence Cooperation Agreement), która określa m.in. warunki obecności wojsk amerykańskich na terenie kraju.

Rosyjska inwazja zmieniła reguły gry

Co istotne, jednocześnie 75 proc. Finów uważa, że może ufać innym państwom NATO deklarującym gotowość do obrony Finlandii. Opublikowany we wtorek sondaż potwierdza również stałe wysokie (73 proc.) poparcie fińskiego społeczeństwa dla członkostwa w NATO.