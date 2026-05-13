Rekordowa liczba funkcjonariuszy w polskiej policji. W największej służbie mundurowej w kraju służy obecnie niemal 102,5 tysiąca osób, a liczba nieobsadzonych etatów jest najniższa od lat.

Shutterstock

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada informuje, że - według danych na początek maja - poziom wakatów w całej służbie to 7,5 proc., czyli niewiele ponad 8 tys. policjantów. Warto jednak dodać, że w zeszłym roku zwiększono liczebność tej formacji do blisko 111 tysięcy.

Największy deficyt funkcjonariuszy wciąż jest w garnizonie warszawskim, jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest tam niższy niż 20 proc. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonach dolnośląskim i śląskim.

W zeszłym roku w województwie dolnośląskim brakowało 15,5 proc. policjantów, natomiast dziś wakat wynosi 10 proc. Z kolei w województwie śląskim brakowało 11 proc. ludzi, teraz - 6,5 proc.