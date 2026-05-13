Sąd apelacyjny w Waszyngtonie tymczasowo przywrócił pobór 10-procentowych globalnych ceł, wprowadzonych w lutym przez Donalda Trumpa. To efekt decyzji, która wstrzymuje wcześniejszy wyrok sądu niższej instancji uznający te podatki za nielegalne.

We wtorek sąd apelacyjny w Waszyngtonie zdecydował o czasowym wstrzymaniu wykonania wyroku sądu niższej instancji, który uznał 10-procentowe globalne cła, wprowadzone przez Donalda Trumpa w lutym tego roku , za niezgodne z prawem. Oznacza to, że pobór podatków został przywrócony do czasu rozpatrzenia sprawy przez wyższą instancję.

Sąd nie podał uzasadnienia swojej decyzji, ale skutkiem jest utrzymanie ceł na większość towarów importowanych do Stanów Zjednoczonych.

Przypomnijmy, że 7 maja Sąd ds. Handlu Międzynarodowego w Nowym Jorku orzekł, iż Donald Trump nie miał podstaw prawnych do wprowadzenia 10-procentowych ceł na podstawie sekcji 122 ustawy handlowej z 1974 roku. Sąd uznał wówczas, że nie zaistniały przesłanki, które pozwalałyby na zastosowanie tego przepisu - nie doszło bowiem do "deficytu bilansu płatniczego" ani nagłego spadku wartości dolara. "Deficyt handlowy to osobne pojęcie ekonomiczne" - podkreślili sędziowie.

Po wcześniejszym wyroku sądu niższej instancji rozpoczął się proces zwracania importerom opłat pobranych na podstawie nielegalnie nałożonych ceł. Amerykański urząd celny poinformował, że do tej pory zwrócono już 35 miliardów dolarów wraz z odsetkami. "Otrzymaliśmy 126 tysięcy wniosków o zwrot" - przekazała agencja.

Co dalej? Nowe cła już w lipcu

Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego, obecne 10-procentowe cła mają wygasnąć w lipcu. Wtedy też spodziewane jest wprowadzenie nowych ceł, już na bardziej ugruntowanej podstawie prawnej, mającej umocowanie w postępowaniach dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych, m.in. ze strony Chin i Unii Europejskiej.