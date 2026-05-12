​Koszty wojny USA z Iranem są gigantyczne. Pentagon poinformował, że wydatki związane z konfliktem osiągnęły już 29 miliardów dolarów - to aż o 4 miliardy więcej niż podawano zaledwie dwa tygodnie temu. Nowe oszacowania są wyższe, jak wskazywał w Kongresie urzędnik odpowiadający za finanse resortu obrony Jules Hurst, "z powodu uaktualnionych kosztów napraw i uzupełnienia sprzętu".

Podczas wtorkowego przesłuchania przed komisją budżetową Izby Reprezentantów, dyrektor finansowy Pentagonu, Jules Hurst, poinformował, że dotychczasowe wydatki na wojnę z Iranem wyniosły już 29 miliardów dolarów. To aż o 4 miliardy więcej niż szacowano jeszcze dwa tygodnie temu. Wówczas, podczas wystąpienia w Senacie, Hurst mówił o 25 miliardach dolarów.

Jak tłumaczył przedstawiciel resortu obrony, wzrost kosztów wynika przede wszystkim z aktualizacji wydatków na naprawy i uzupełnienie sprzętu wojskowego, a także z ogólnych kosztów operacyjnych związanych z utrzymaniem żołnierzy na obszarze działań wojennych.

Rekordowy budżet obronny i kolejne wydatki na horyzoncie

Wtorkowe przesłuchanie odbyło się w obecności najważniejszych przedstawicieli amerykańskiego resortu obrony - szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha oraz przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generała Dana Caine’a. Wysłuchania dotyczą rekordowego projektu budżetu obronnego na przyszły rok, który ma wynieść aż 1,5 biliona dolarów.

To wzrost o 50 procent względem obecnego budżetu. Zwiększone środki mają zostać przeznaczone m.in. na radykalne zwiększenie produkcji i pozyskania zaawansowanych typów amunicji.

Mimo tak wysokich nakładów, urzędnicy Pentagonu zapowiadają, że wkrótce zwrócą się do Kongresu o dodatkowy pakiet środków bezpośrednio związanych z wydatkami na wojnę z Iranem.

Wojna z Iranem: sytuacja na froncie i perspektywy

Konflikt z Iranem trwa od 28 lutego. Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm, jednak sytuacja pozostaje napięta , a koszty operacji wojskowych wciąż rosną. Wydatki obejmują nie tylko działania bojowe, ale także logistykę, transport, naprawy sprzętu oraz utrzymanie żołnierzy na miejscu.

Eksperci podkreślają, że ostateczny rachunek za wojnę może być znacznie wyższy niż obecnie szacowany. Wiele zależy od dalszego rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz decyzji politycznych podejmowanych w Waszyngtonie.