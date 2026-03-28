W wieku 77 lat zmarł Romuald Ajchler, były poseł Lewicy, który przez sześć kadencji reprezentował północną i zachodnią część województwa wielkopolskiego. Politycy różnych ugrupowań żegnają go jako osobę oddaną sprawom publicznym i rzecznika polskiego rolnictwa.

Romuald Ajchler był posłem na Sejm RP II, III, IV, VI, VII i IX kadencji. Przez lata startował z okręgu pilskiego, obejmującego północną i zachodnią część Wielkopolski. Ostatni raz zasiadał w ławach sejmowych z ramienia klubu Lewicy, wcześniej był związany z SLD.

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku nie ubiegał się już o reelekcję. W latach 2018–2019 pełnił także funkcję radnego wielkopolskiego sejmiku wojewódzkiego.

Rolnik i społecznik

Romuald Ajchler urodził się w styczniu 1949 roku w Dusznikach w Wielkopolsce. Z zawodu był rolnikiem, co przez lata przekładało się na jego działalność publiczną i zaangażowanie w sprawy polskiej wsi.

Był znany jako energiczny polityk i samorządowiec, który nie unikał dialogu i współpracy ponad podziałami.

Politycy żegnają Ajchlera

Informacja o śmierci Romualda Ajchlera poruszyła polityków z różnych ugrupowań, szczególnie tych związanych z Wielkopolską.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski (Nowa Lewica) podkreślił, że zmarły był „zasłużonym Wielkopolaninem, energicznym politykiem i samorządowcem oraz rzecznikiem polskiego rolnictwa”.

Radny wielkopolskiego sejmiku Adam Bogrycewicz (PiS) zaznaczył, że Ajchler był „człowiekiem otwartym na dialog, wrażliwym, zaangażowanym i oddanym sprawom publicznym”.

"Osobiście zapamiętam Go, jako człowieka, który potrafił słuchać, rozmawiać i działać” - wzpomina burmistrz Międzychodu Krzysztof Sobkowski.

Romuald Ajchler miał 77 lat.