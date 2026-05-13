Pod koniec maja z USA do Polski dotrą pierwsze myśliwce F-35. "32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest gotowa na przylot myśliwców, które rozpoczną służbę w polskich siłach powietrznych" - zapewnia dowódca Bazy płk pil. Krzysztof Duda, dodając, że jest to generacyjna zmiana. W bazie w Łasku ma stacjonować pierwsza eskadra składająca się z 16 z 32 zamówionych F-35. Otrzymają nazwę Husarz.

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

W znajdującej się na terenie województwa łódzkiego bazie w Łasku trwa końcowe odliczanie do wylądowania na tym lotnisku wielozadaniowych samolotów F-35, które zostały wyprodukowane dla polskiej armii w fabryce koncernu Lockheed Martin w Teksasie w USA.

Jesteśmy już gotowi i czekamy na przylot oraz dotknięcie polskiej ziemi przez koła pierwszych myśliwców F-35. To będzie ważna chwila, dzień zero. Trzeba pamiętać, że samoloty, które opuściły fabrykę producenta w ramach zamówienia naszego rządu, są już na wyposażeniu polskich sił zbrojnych. Na razie jednak znajdują się one w bazie Ebbing w Arkansas i od kilkunastu miesięcy trwają na nich szkolenia pilotów oraz personelu technicznego – powiedział dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku płk pil. Krzysztof Duda.

Baza w Łasku funkcjonuje w ramach 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Poznaniu. Jest jedną z najnowocześniejszych jednostek Wojska Polskiego, biorących udział w międzynarodowych ćwiczeniach w Europie i świecie. Od 2008 r. posiada wielozadaniowe samoloty F-16.

Płk pil. Krzysztof Duda zaznacza, że przylot do kraju pierwszych sztuk F-35 to kolejny etap trwającego od ponad pięciu lat procesu wdrażania samolotów piątej generacji w polskim lotnictwie wojskowym.

Jednym z kluczowych punktów we wdrażaniu nowoczesnych myśliwców było uzyskanie w marcu ubiegłego roku przez 32 BLT w Łasku amerykańskiej certyfikacji dla zaplecza myśliwców F-35.

Jak podkreślił płk pil. Duda, uzyskanie weryfikacji od strony amerykańskiej poprzedziła prowadzona od 2022 roku modernizacja i rozbudowa infrastruktury na lotnisku w Łasku. Obejmowała ona duże inwestycje w zaplecze techniczne i logistyczne oraz rozwiązania związane z bezpieczeństwem i wsparciem operacyjnym, które są niezbędne przy eksploatacji F-35.

Uzyskanie certyfikacji było bardzo wymagającym i kluczowym etapem w programie F-35 w Wojsku Polskim, ale również w budowaniu zdolności sojuszniczych w NATO. Infrastruktura związana z użytkowaniem systemów uzbrojenia nowych maszyn musi spełnić szereg wymogów strony amerykańskiej. Wiele elementów nowej infrastruktury jest chronionych i objętych tajemnicą. Skala rozbudowy naszej bazy była bardzo duża. Powstały m.in. hangary dla samolotów czy budynek do obsługi symulatorów lotu i pracy operacyjnej pilotów oraz hangar dla personelu technicznego – wyjaśnił.

Certyfikacja oznacza, że nowa infrastruktura spełnia warunki bezpieczeństwa oraz pozwala na dostawę innych komponentów, w tym symulatorów, oprogramowania, systemów teleinformatycznych oraz pakietu startowego, który umożliwia operacje F-35 w Polsce.

Polscy pilocie szkolą się w Stanach Zjednoczonych

Bardzo ważnym etapem są również trwające od ubiegłego roku w USA szkolenia na F-35 polskich pilotów, a także administratorów systemów wsparcia eksploatacji, personelu zabezpieczenia logistyczno-technicznego, techników, inżynierów i personelu wspierającego. Płk pil. Duda przyznał, że wielu pilotów i pracowników obsługi technicznej wróciło już do łaskiej bazy.

Szkolenia w Stanach Zjednoczonych trwają. Po ich zakończeniu sukcesywnie będą wracać do nas kolejni piloci i personel techniczny. To wymagające szkolenia, które nie są krótkie. Dzięki ukończeniu kursów instruktora nasi piloci będą szkolić w Polsce przyszłe kadry. Będziemy tzw. bazą-matką dla samolotów F-35 i jednym z naszych zadań będzie utrzymanie zdolności szkoleniowych dla polskich sił powietrznych – zaznaczył dowódca 32 BLT, której liczebność za sprawą nowych samolotów powiększy się do rozmiarów brygady.

W bazie w Łasku ma stacjonować pierwsza eskadra, składająca się z 16 z 32 zamówionych F-35. Jeden z egzemplarzy podczas procesu produkcyjnego w fabryce zostanie okazjonalnie pomalowany, co jest kontynuacją tradycji zapoczątkowanej przez 10. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego.

Jest to w planach, ale nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów, co się na nim znajdzie. Będzie to okolicznościowy motyw związany z tym, że samolot zostanie przydzielony do eskadry. To element budowania zespołu, przywiązania i poczucia pewnej elitarności – dodał płk pil. Duda.

Umowa na zakup F-35 została podpisana na początku 2020 roku Polska zawarła kontrakt o wartości 4,6 mld dolarów na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35A. Jak wskazuje Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w listopadzie 2024 roku, a całość dostaw zaplanowano do 2029 roku. Do końca tego roku w kraju planowo ma się pojawić 14 maszyn, a kolejne 12 – do końca 2027 roku.

F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 roku. Powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiele setek takich myśliwców posiadają USA. W Europie trafiają one m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech.