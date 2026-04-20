​Konflikt na Bliskim Wschodzie powoduje wzrost cen kluczowych surowców petrochemicznych, wywołując wstrząs w malezyjskim przemyśle rękawic niezbędnych w medycynie i przetwórstwie żywności, który kontroluje 45 proc. globalnego rynku - informuje w poniedziałek japoński portal Nikkei Asia. Giganci podnoszą ceny, a mniejsze firmy zamykają zakłady.

Ceny kluczowych surowców petrochemicznych wzrosły o ponad 50 proc.

Producenci przerzucają koszty na klientów; część małych przedsiębiorców bankrutuje.

Konflikt na Bliskim Wschodzie uderza w branżę petrochemiczną. Główne składniki rękawic wykorzystywanych w medycynie i przetwórstwie żywności powstają z pochodnych ropy naftowej, przez co branża jest wrażliwa na wstrząsy na rynku paliw - zwraca uwagę portal Nikkei Asia.

Po informacji o przejęciu irańskiego statku przez Stany Zjednoczone ceny ropy na światowych rynkach ponownie wzrosły o ponad 4 proc.

Od końca lutego, kiedy siły USA i Izraela rozpoczęły naloty na Iran, który w odwecie zamknął kluczową dla transportu ropy cieśninę Ormuz, ceny akrylonitrylu wzrosły o 59 proc., a butadienu ponad dwukrotnie, drastycznie podnosząc koszty produkcji rękawic.

Giganci, jak światowy lider Top Glove, zdołali przerzucić na klientów wzrost kosztów surowców sięgający 50 proc., co przełożyło się równocześnie na 27-procentowy wzrost ich akcji.

Jedni podnoszą ceny, inni bankrutują

Jednocześnie mniejsze firmy, niezdolne do zamortyzowania podwyżek, bankrutują. Spółka WRP Asia Pacific, która kontrolowała ok. 5 proc. malezyjskiego rynku, poinformowała o zamknięciu działalności, powołując się na zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Analitycy cytowani przez Nikkei Asia przewidują dalszą polaryzację i konsolidację rynku. Przetrwają tylko duże, efektywne koncerny, zdolne do absorbowania wstrząsów. Mniejsi gracze, konkurujący głównie ceną, mogą zostać trwale wyparci z rynku z powodu niestabilności dostaw i braku dostępu do finansowania.