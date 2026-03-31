Jest przełom w sprawie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W środę - jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory - prezydent Karol Nawrocki ma przyjąć ślubowanie od dwójki z sześciorga wybranych przez rządzącą koalicję sędziów.

Jak informuje dziennikarz RMF FM, dwójka z sędziów, których ślubowanie zostanie przyjęte, to: Magdalena Bentkowska i Dariusz Szotek.

Mecenas Bentkowska jest kandydatką zgłoszoną przez PSL, a prof. Szostek to kandydat Polski 2050. Karol Nawrocki - tłumaczy dziennikarz RMF FM - dokonał wyboru z motywów politycznych, bo czwórka pozostałych kandydatów to osoby wskazane przez Koalicję Obywatelską i Lewicę.

Tomasz Skory rozmawiał z dwójką z tych kandydatów i żaden z nich nie został zaproszony na ślubowanie. Tak prawdopodobnie zostanie.

Ślubowanie

13 marca posłowie wybrali sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kandydatury zostały zaproponowane przez Prezydium Sejmu. Tego samego dnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta, by "nie próbował łamać konstytucji" i odebrał ślubowanie od wybranych sędziów TK. O to samo apelował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a wybrani sędziowie skierowali list do prezydenta z apelem o powiadomienie o możliwym terminie złożenia przez nich ślubowania.

Zgodnie z uchwaloną w czasach rządów PiS w 2016 r. ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, "osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie". Z kolei sam TK - zgodnie z Konstytucją - składa się z "15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą", a "ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny". Prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie odebrał ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów.

W piątek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz informował, że prezydent Nawrocki po powrocie z USA poinformuje o działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. W niedzielę potwierdził to szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

"Plan B"

Posłowie koalicji rządzącej zapowiedzieli, że w przypadku braku zgody prezydenta na odebranie ślubowania mają "plan B". Zaprzysiężenie ma być organizowane bez udziału prezydenta.

Ustalona wstępnie wersja "planu B" przewiduje złożenie ślubowania przed marszałkiem Sejmu, w obecności zaproszonych gości, oczywiście włącznie z prezydentem, który jest ostatecznym adresatem uroczystej deklaracji sędziów. Jednak gdyby prezydent nie zechciał wziąć w uroczystości udziału, zostanie przeprowadzona przez niego. Inicjatorzy tego planu wskazują, że chodzi o intepretację słów. W ustawie jest napisane, że nowy sędzia TK składa ślubowanie "wobec" prezydenta, nie "przed" nim.

Nowo wybrani sędziowie

Wybrani na sędziów Trybunału Konstytucyjnego to: