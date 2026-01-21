"Jesteśmy przed dyskusją. Zaraz jadę na posiedzenie klubu (…). Jest dużo szczegółów, są dwa projekty, trzeba się nad nimi pochylić, a i tak nie będą na tym Sejmie, tak że spokojnie. Decyzja będzie dzisiaj" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, prezes Rady Naczelnej PSL, odpowiadając na pytanie, czy PSL poprze zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach. Dziś dwiema ustawami zajmie się Sejm. Jedną przygotowała Lewica, drugą Polska 2050.

Alkomat na sali sejmowej?

Gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa, czy na sali sejmowej powinno się badać posłów - oczywiście w przypadku uzasadnionego podejrzenia spożycia przez nich alkoholu.

Nie mam w tej kwestii zdania, ale też nie jestem ortodoksyjny. Jeśli ktoś przychodzi nietrzeźwy na salę, to powinna być stworzona jakaś procedura, aby stwierdzić, jaki poziom alkoholu we krwi jest u danego delikwenta, bo to jest miejsce pracy, a w miejscu pracy nie powinno się pić alkoholu. Z Sejmem połączony jest hotel poselski i tak – tam znajdował się słynny "bar za kratą", gdzie po pracy posłowie wchodzili, rozmawiali. Jeden wziął lampkę wina i przesiedział przy niej dwie godziny, a dla drugiego dwie butelki to było mało - powiedział Piotr Zgorzelski.

Zgorzelski o szansie na blokadę umowy z Mercosur: Jest na żyletki, wszystko się może zdarzyć

Jest na żyletki. Wszystko się może zdarzyć. Jest lekka przewaga i może się stać tak, że TSUE zablokuje tę umowę. Trzeba walczyć do końca i PSL pokazuje, że walczy do końca. Przecież te wszystkie poprawki, które utrudniały zwolennikom Mercosur przeprowadzenie tego, były autorstwa Krzysztofa Hetmana z PSL - powiedział Piotr Zgorzelski, zapytany, czy uda się zablokować umowę handlową z państwami Mercosur.

Nigdy nie przestaliśmy być partią polskich rolników - dodał wicemarszałek Sejmu, prezes Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Nawrocki w Radzie Pokoju? Zgorzelski: Powinien przyjąć zaproszenie

Prezydent powinien przyjąć zaproszenie do Rady Pokoju - powiedział Piotr Zgorzelski, mając na myśli projekt Donalda Trumpa, który ma na celu utworzenie globalnego gremium ds. pokoju i bezpieczeństwa, formalnie odnoszącego się do sytuacji w Stefie Gazy, lecz z szerokim mandatem wykraczającym poza konflikt izraelsko-palestyński.

Inicjatywa wzbudziła kontrowersje. Część państw europejskich, m.in. Francja i Finlandia, zakwestionowało jej zgodność z systemem ONZ i Kartą Narodów Zjednoczonych. Zaproszenie do zasiadania w radzie otrzymali m. in. prezydent Francji, prezydent Polski Karol Nawrocki, prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka, premier Kanady Mark Carney, prezydent Rosji Władimir Putin, ale również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaproszenie odrzuciła już Norwegia i Francja.

Piotr Zgorzelski powiedział również w Porannej rozmowie RMF FM, że "nie powinniśmy pchać się z żadnym kontyngentem wojskowym na Grenlandię"

