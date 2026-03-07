Mija tydzień wojny na Bliskim Wschodzie, którą zapoczątkował wspólny atak Izraela i USA na Iran. Eskalacja konfliktu w regionie spowodowała problemy wielu turystów z powrotem do domu. Dotyczy to także obywateli polski. Resort spraw zagranicznych zwrócił się w najnowszym komunikacie do Polaków, którzy próbują wrócić do Europy.
- Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze Świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
"Jeśli Twoja linia lotnicza nie potwierdziła podróży, zostań w miejscu pobytu i czekaj na kontakt. Regularnie sprawdzaj stronę i aplikację przewoźnika" - napisał MSZ w sobotę w serwisie X w nowym komunikacie skierowanym do Polaków, którzy od momentu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie mają problem z powrotem do kraju.