Zaapelowano także o to, by na lotnisko udały się wyłącznie osoby z potwierdzonym rejsem i ważnym boardingiem. Wojna rozpętana przez Stany Zjednoczone i Izrael w Iranie trwa już tydzień. W tym czasie zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy. Donald Trump jest jednak zadowolony z dotychczasowych działań. Idzie nam bardzo dobrze w Iranie. (...) Zniszczyliśmy w ciągu trzech dni 42 okręty marynarki wojennej, niektóre z nich bardzo duże. To był koniec marynarki wojennej. Zniszczyliśmy ich siły lotnicze, zniszczyliśmy ich system komunikacji - powiedział Trump na Florydzie podczas Szczytu Tarcz Ameryk.

Eskalacja konfliktu

Konflikt na Bliskim Wschodzie eskalował w sobotę, 28 lutego. W ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych zginął irański przywódca duchowy ajatollah Ali Chamenei. Jego los podzielili także inni wysocy rangą przedstawiciele reżimu. Teheran odpowiedział zbrojnie, uderzając m.in. na bazy amerykańskie w regionie. Wiele państwa regionu podjęło decyzję o zamknięciu przestrzeni powietrznej.