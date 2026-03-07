​W sobotę, 7 marca na drodze krajowej nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch motocyklistów. W zdarzeniu zginął 22-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego w Śląskiem. Drugi z uczestników wypadku z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Informację o wypadku otrzymaliśmy na Gorącą linię RMF FM.

Wypadek w Czechowicach-Dziedzicach / Shutterstock

Wypadek motocyklistów na DK1 w Czechowicach-Dziedzicach

Do zdarzenia doszło około godziny 15:00 na pasie drogi krajowej nr 1 w kierunku Bielska-Białej, tuż za skrzyżowaniem z ulicą Węglową w Czechowicach-Dziedzicach.

Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec LPR.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w niewyjaśnionych okolicznościach kierujący stracili panowanie nad motocyklami i przewrócili się na jezdnię. Jeden z nich uderzył w barierę energochłonną i zmarł na miejscu.

Wypadek w Czechowicach-Dziedzicach. Nie żyje motocyklista

Jak przekazała śląska policja, ofiarą jest 22-letni mieszkaniec powiatu pszczyńskiego.

Drugi z motocyklistów odniósł poważne obrażenia, w tym liczne złamania. Ratownicy medyczni zdecydowali o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego "Ratownik 4", który przetransportował poszkodowanego do szpitala.

Do wypadku doszło na wysokości około 591. kilometra drogi krajowej nr 1. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.