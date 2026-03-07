​Prezydent USA Donald Trump poinformował w sobotę, że w ciągu trzech dni amerykańskie siły zniszczyły 42 irańskie okręty. Ocenił prowadzoną od tygodnia operację przeciwko Iranowi na "15 w skali 1-10".

Pete Hegseth, Donald Trump / SAUL LOEB / East News

Wojna rozpętana przez Stany Zjednoczone i Izrael w Iranie trwa już niemal tydzień. W tym czasie zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy. Donald Trump jest jednak zadowolony z dotychczasowych działań.

Idzie nam bardzo dobrze w Iranie. (...) Zniszczyliśmy w ciągu trzech dni 42 okręty marynarki wojennej, niektóre z nich bardzo duże. To był koniec marynarki wojennej. Zniszczyliśmy ich siły lotnicze, zniszczyliśmy ich system komunikacji - powiedział Trump na Florydzie podczas Szczytu Tarcz Ameryk.

Po czym dodał: To źli ludzie. (...) Trzeba było to zrobić. Byli blisko uzyskania broni jądrowej. Gdybyśmy w tamtym roku nie uderzyli ich bombowcami B-2 podczas operacji "Midnight Hammer", mieliby ją. Są szaleni i by jej użyli, więc wyświadczyliśmy światu przysługę - kontynuował.

Trump o stratach w ludziach: Będziemy utrzymywać to na minimalnym poziomie

Zapowiedział, że po szczycie uda się do Dover w stanie Delaware, gdzie spotka się z rodzinami sześciu żołnierzy poległych podczas operacji przeciwko Iranowi. Tego dnia do USA powrócą ciała tych wojskowych. Na wojnie zawsze tak jest. Ale myślę, że będziemy utrzymywać to na minimalnym poziomie - zapewnił, odnosząc się do strat w ludziach.

Donald Trump zapowiedział również "bardzo mocne" uderzenie na Iran , nie wykluczając całkowitego zniszczenia wybranych obszarów i grup ludzi. To odpowiedź na ostatnie działania Teheranu.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w piątek, że w ciągu siedmiu dni operacji przeciwko Iranowi amerykańskie siły uderzyły w ponad 3 tysiące celów związanych z tym krajem. Według danych CENTCOM zniszczono albo uszkodzono 43 irańskie okręty.

W piątek portal Axios, powołując się na swoje źródła, podał, że sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział swoim odpowiednikom z krajów arabskich, że wojna z Iranem będzie trwała jeszcze kilka tygodni .

Celem USA nie jest jednak zmiana reżimu, choć administracja prezydenta Donalda Trumpa chce, aby Iranem rządził ktoś inny. Sekretarz stanu poinformował, że USA nie prowadzą obecnie żadnego dialogu z irańskim reżimem. Rozmowy mogłyby zagrozić realizacji obecnych celów militarnych - dodał.