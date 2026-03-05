"Nie ma warunkowości politycznej. To trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie" - zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Serafin, komisarz UE ds. budżetu, zwalczania nadużyć finansowych i administracji publicznej. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował swój pomysł na SAFE. "Oba mogą być użyteczne" - powiedział gość Tomasza Terlikowskiego.

Serafin o SAFE: Nie trzeba dokonywać wyboru

Karol Nawrocki zaproponował alternatywę dla unijnej pożyczki na zbrojenia - "polski SAFE 0 proc." . Wydaje mi się, że zbyt wielu szczegółów tego planu jeszcze nie ma. Na pewno nie jest to projekt, który powinna komentować Komisja Europejska. My od ponad roku pracujemy nad programem SAFE i ten program w dalszym ciągu pozostaje na stole - powiedział Piotr Serafin.

A jeśli pomysł prezydencki jest lepszy? Potrzeby Polski w zakresie zwiększenia zdolności obronnych, potrzeby dotyczące wzmocnienia polskiego przemysłu obronnego są na tyle istotne, że naprawdę nie trzeba dokonywać wyboru - jeden SAFE, drugi SAFE. Oba mogą być użyteczne - stwierdził unijny komisarz.

Mechanizm warunkowości w SAFE?

Nie ma warunkowości politycznej. To trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie - podkreślił Serafin, mówiąc o głównym zarzucie opozycji w sprawie SAFE.

Jest rozporządzenie przyjęte w roku 2020, będące częścią tarczy antykorupcyjnej, które ma chronić interesy finansowe budżetu Unii Europejskiej. Rozporządzenie, które zostało przyjęte także dzięki panu premierowi Morawieckiemu, panu premierowi Kaczyńskiemu i wydaje mi się, że oni powinni być z tego rozporządzenia dumni. Nie powinni się go wstydzić, bo dzięki niemu możemy lepiej chronić budżet Unii Europejskiej przed nadużyciami finansowymi - zaznaczył.

Czy to oznacza, że nie ma żadnych kryteriów dotyczących na przykład praworządności? Jeżeli ktoś chce zamienić demokrację w kleptokrację i myślę o systemie, w którym rządzący mogą bezkarnie kraść, to możemy mówić, że to jest element praworządności, ale kryteria są dosyć precyzyjnie sformułowane. Mówimy o korupcji, o konflikcie interesów, o przejrzystych zamówieniach publicznych. To jest to, o czym mówi rozporządzenie - stwierdził komisarz UE.

Punktem wyjścia jest oczywiście ocena Komisji Europejskiej, ale decyzje o tym, czy rozporządzenie o warunkowości, to z roku 2020, może być uruchomione, podejmuje rada, podejmują państwa członkowskie. Ono zostało uruchomione do tej pory tylko raz i to nie wobec Polski, wobec Węgier - wyjaśnił.

SAFE a KPO i warunkowość

Tomasz Terlikowski pytał, czy mechanizmy warunkowości w sprawie SAFE różnią się od tych w kwestii KPO. Radykalnie - odpowiedział Serafin.

Mechanizm warunkowości, o którym mówiłem, dotyczy każdego euro wydatkowanego z budżetu Unii Europejskiej. To nie jest nic wymyślonego na potrzeby SAFE. Każde euro, czy to na politykę spójności, czy na wspólną politykę rolną, czy na SAFE, objęte jest rozporządzeniem, które ma zapewnić ochronę interesów finansowych wspólnoty. W KPO poza tym, że oczywiście rozporządzenie o warunkowości obowiązywało, to były również wymagania reform, w tym reform dotyczących wymiaru sprawiedliwości. To z tego powodu do roku 2024 środki z KPO nie płynęły do Polski. Nie z uwagi na rozporządzenie o warunkowości - mówił gość RMF FM.

"Z czystym sumieniem o KPO"

Czy może pan z czystym sumieniem powiedzieć, że środki z KPO nie były blokowane z powodów politycznych - brzmiało jedno z pytań od Słuchaczy RMF FM.

Tak, mogę powiedzieć z czystym sumieniem. Wiem, czego dotyczyły kamienie milowe w programie KPO. Dotyczyły reform wymiaru sprawiedliwości, które powstrzymałyby prześladowanie sędziów - mówił Serafin.

Reform dalej nie ma - zwrócił uwagę prowadzący. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, dlatego że minister Bodnar nie mógł co prawda zmienić ustawy, ale wprowadził i zarządzenia, i zmiany organizacyjne, których ostatecznym efektem jest to, że sędziowie w Polsce nie podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu - powiedział gość RMF FM.

Ukraina w Unii Europejskiej?

Jak przygotowywany unijny budżet przygotuje nas na ogromne koszty, także finansowe, ewentualnej akcesji Ukrainy? Propozycja budżetu, którą przedłożyliśmy w ubiegłym roku, zakłada rezerwę na rzecz Ukrainy. Rezerwę w wysokości 100 miliardów euro, która może służyć zarówno udzielaniu pożyczek, jak i udzieleniu wsparcia bezpośredniego - mówił Serafin.

Ale też muszę powiedzieć uczciwie, że ta propozycja nie opiera się na założeniu, że Ukraina przystąpi do Unii Europejskiej w najbliższych latach. Więc jeśli ten temat pojawi się na stole, jeśli na serio zostaną podjęte rozmowy, będziemy mieli jasność, zwłaszcza co do perspektywy czasowej, to oczywiście będziemy musieli patrzeć także i na tę sprawę - dodał.

