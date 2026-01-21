Premier Izraela Benjamin Netanjahu w środę przyjął zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa do dołączenia do Rady Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy. "Może następnie zostać rozszerzona o walkę z konfliktami w innych miejscach" - poinformowało biuro Netanjahu, pisząc o radzie.

Donald Trump i Benjamin Netanjahu w październiku ubiegłego roku w Izraelu / SAUL LOEB/AFP/East News / East News

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przyjął zaproszenie do Rady Pokoju, która ma się zająć stabilizacją w Strefie Gazy.

Do zasiadania w radzie, której pomysłodawcą jest prezydent USA Donald Trump, zostało zaproszonych kilkudziesięciu światowych przywódców.

Niektóre kraje już oficjalnie odmówiły.

Netanjahu w Radzie Pokoju

Do zasiadania w radzie, której pomysłodawcą jest prezydent USA Donald Trump, zostało zaproszonych kilkudziesięciu światowych przywódców.

We wtorek Netanjahu pogratulował pisemnie Trumpowi "niesamowitego pierwszego roku drugiej kadencji". "Gratulacje (...). Rok jak żaden inny" - napisał, dołączając wspólne zdjęcie.

Kontrowersyjny projekt Trumpa, kontrowersyjne nazwiska

Rada Pokoju to projekt Donalda Trumpa, który ma na celu utworzenie globalnego gremium ds. pokoju i bezpieczeństwa, formalnie odnoszącego się do sytuacji w Stefie Gazy, lecz z szerokim mandatem wykraczającym poza konflikt izraelsko-palestyński.

Inicjatywa wzbudziła kontrowersje. Część państw europejskich, m.in. Francja i Finlandia, zakwestionowało jej zgodność z systemem ONZ i Kartą Narodów Zjednoczonych.

Zaproszenie do zasiadania w radzie otrzymali m. in. prezydent Francji, prezydent Polski Karol Nawrocki, prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka, premier Kanady Mark Carney, prezydent Rosji Władimir Putin, ale również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaproszenie odrzuciła już Norwegia i Francja.