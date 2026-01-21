Francja chce ćwiczeń NATO na Grenlandii i zwraca się z tym apelem do Sojuszu - poinformował w środę Pałac Elizejski.

Prezydent Francji Emmanuel Macron / GIAN EHRENZELLER / PAP/EPA

Francja zwróciła się o zorganizowanie ćwiczeń NATO na Grenlandii i zadeklarowała gotowość do udziału w nich.

Francja już wcześniej uczestniczyła w ćwiczeniach na Grenlandii organizowanych przez Danię.

Działania te mają związek z amerykańskimi roszczeniami do Grenlandii i obawami o wpływy Rosji oraz Chin na wyspie.

Informację tę przekazały francuskie media, powołując się na kancelarię prezydenta.

"Francja prosi o ćwiczenia NATO na Grenlandii i jest gotowa wnieść swój wkład" - podały, powołując się na Pałac Elizejski, agencja AFP i dziennik "Le Figaro".

Francja jest jednym z państw europejskich należących do NATO, które wcześniej wysłały grupy żołnierzy na organizowane przez Danię ćwiczenia na Grenlandii. Ma to związek z amerykańskimi roszczeniami do tej duńskiej wyspy i twierdzeniami prezydenta USA Donalda Trumpa, że Grenlandia jest zagrożona przez Rosję i Chiny.

Po wysłaniu żołnierzy USA zareagowały, zapowiadając nałożenie na te państwa podwyższonych ceł.

Trump: Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa

Myślę, że wydarzy się coś, co będzie bardzo dobre dla wszystkich - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, pytany, czy jest w stanie poświęcić przetrwanie NATO na rzecz pozyskania Grenlandii.

Myślę, że wypracujemy coś, co będzie bardzo satysfakcjonujące dla NATO i dla nas. Potrzebujemy jej (Grenlandii) dla bezpieczeństwa. Potrzebujemy tego dla bezpieczeństwa narodowego, a nawet dla bezpieczeństwa światowego. To bardzo ważne - podkreślał Trump na konferencji prasowej podsumowującej pierwszy rok drugiej kadencji w Białym Domu.

Przekonywał jednocześnie, że gdyby nie on, Sojusz by nie przetrwał. Deklarował, że choć Ameryka pomogłaby w obronie sojuszników, to wątpi, by jej sojusznicy zrobili to samo dla Ameryki. Skonstatował w końcu, że "czy to się podoba, czy nie, NATO jest tylko tak dobre, jak Stany Zjednoczone".

Jeśli w NATO nas nie będzie, NATO nie będzie zbyt silne - dodał.

Pytany, jak daleko jest w stanie posunąć się, by pozyskać Grenlandię, Trump odpowiedział jednym zdaniem: "przekonacie się".