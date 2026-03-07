​Kacper Tomasiak był dziesiąty po drugiej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Wygrał Austriak Daniel Tschofenig.

Kacper Tomasiak w Lathi / Rex Features / East News

Kacper Tomasiak zajął 10. miejsce, Piotr Żyła był 22., a Maciej Kot - 28. w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Po pierwszej serii odpadli 34. Kamil Stoch, 41. Dawid Kubacki i 47. Paweł Wąsek. Zawody wygrał Austriak Daniel Tschofenig.

Tomasiak skoczył 123,5 m i 125,5 m, co dało mu 273,4 pkt. Żyła uzyskał 120,5 m i 120 m - 252,3 pkt. Kot osiągnął 122 m i 117 m - 244,7 pkt.

Do drugiej serii nie awansowali Stoch - 116 m i 121,3 pkt, Kubacki - 118 m i 117,8 pkt i Wąsek - 114 m i 111,6 pkt. Tschofenig w drugiej serii awansował z trzeciej na pierwsza lokatę. Skoczył 130,5 m i 129,5 m. Triumfował notą 299,4 pkt. Drugie miejsce zajął Słoweniec Domen Prevc, który już w piątek zapewnił sobie Kryształową Kulę. Dwukrotnie osiągnął 130 m, tracąc 0,6 pkt do zwycięzcy.

Prowadzący po pierwszej serii Kobayashi spadł na trzecią pozycję. Skoczył 128,5 m i 126 m, przegrywając z Tschofenigem o 3,2 pkt. Tuż za podium uplasował się piątkowy triumfator jednoseryjnego konkursu - Niemiec Philipp Raimund.