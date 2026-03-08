Nowe przystanki, modernizacje linii i liczne utrudnienia związane z inwestycjami - te wszystkie czynniki wpłynęły na nowy rozkład jazdy PKP, który dziś wszedł w życie. Podróżujący kolejną muszą się liczyć z istotnymi zmianami.

W życie weszła korekta rozkładu jazdy PKP PLK / Dawid Wolski / East News

8 marca wszedł w życie nowy rozkład jazdy PKP.

W całej Polsce trwają modernizacje torów, budowa nowych peronów i przystanków oraz prace poprawiające bezpieczeństwo.

Czy zmiany są planowane w twoim regionie? Jeśli tak, to jakie? Sprawdź w artykule.

Nowy przystanek na Podlasiu i elektryfikacja linii na Warmii i Mazurach

Od 9 marca pasażerowie z województwa podlaskiego będą mogli korzystać z nowego przystanku Śniadowo - Stara Stacja na linii Ostrołęka - Łapy. Choć obiekt wciąż jest w trakcie budowy, podróżni zyskają dostęp do pochylni i części nawierzchni. W związku z trwającymi pracami na odcinku do Ostrołęki do 19 kwietnia obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

W województwie warmińsko-mazurskim kończy się elektryfikacja linii Giżycko - Korsze. Od 1 kwietnia przewoźnicy planują wprowadzenie składów elektrycznych na całej trasie Ełk - Korsze. To oznacza szybsze i bardziej ekologiczne podróże, a także lepszy dostęp do kolei w regionie. Czas przejazdu między Ełkiem a Olsztynem ma się skrócić.

Zachodniopomorskie: Szybsze pociągi do Kołobrzegu

Na linii nr 404 Białogard - Kołobrzeg rozpoczęły się szeroko zakrojone prace modernizacyjne. Po ich zakończeniu pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, co skróci czas podróży nawet o 8 minut.

Do 30 czerwca 2026 roku na jednotorowej linii ruch pociągów jest wstrzymany, a pasażerowie korzystają z komunikacji zastępczej.

Podkarpackie: Nowe przystanki i szybsze połączenia

Trwa rewitalizacja linii Jasło - Nowy Zagórz. Od 16 marca rusza kolejny etap prac na odcinku Krosno - Sanok. Efektem inwestycji będzie skrócenie czasu przejazdu z Rzeszowa do Nowego Zagórza o około 25 minut, wzrost prędkości do 120 km/h oraz pięć nowych przystanków, które zwiększą dostępność kolei dla mieszkańców regionu.

Mazowieckie: Modernizacja peronów i przejazdów

Na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka rozpoczną się prace obejmujące przebudowę peronów i modernizację 28 przejazdów kolejowo-drogowych. Zakończenie inwestycji umożliwi podniesienie prędkości pociągów do 120 km/h. Od końca kwietnia do grudnia 2026 roku na wielu odcinkach obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

Łódzkie: Szybsze połączenia do Częstochowy

Między Koluszkami a Częstochową trwają prace mające na celu skrócenie czasu podróży o 10 minut. Modernizowana jest również stacja Tomaszów Mazowiecki, gdzie powstaną nowe perony i przejście podziemne. Ruch pociągów na niektórych odcinkach odbywa się po jednym torze, a część połączeń została skrócona lub odwołana.

Dolny Śląsk: Remonty na turystycznych trasach

W połowie marca ruszają prace na trasie Kłodzko Nowe - Kudowa-Zdrój, a na początku kwietnia na linii Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna. Przewoźnicy zapewnią zastępczą komunikację autobusową na czas remontów, które poprawią parametry linii i zwiększą ich przepustowość.

Wielkopolska: Nowe mosty i mijanki

W Obornikach powstaje nowa nitka mostu kolejowego nad Wartą, co pozwoli na zwiększenie liczby pociągów między Poznaniem a Piłą. Od 8 do 26 marca na odcinku Oborniki - Rogoźno kursować będą autobusy zastępcze. Trwa również modernizacja linii Ostów Wielkopolski - Grabowno oraz poprawa parametrów trasy Poznań - Zbąszynek.

Opolskie: Szybsze połączenia do Warszawy

Kontynuowane są prace na trasie Opole - Częstochowa, a także rozpoczyna się inwestycja na linii Opole - Kluczbork. W związku z szerokim zakresem robót na odcinkach Opole Główne - Lubliniec oraz Opole Główne - Kluczbork wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Śląskie: Historyczne inwestycje na katowickim węźle

Na Śląsku trwa największa w historii modernizacja infrastruktury kolejowej. W Katowicach dobudowywane są nowe tory, powstają nowe przystanki, a przebudowa obiektów inżynieryjnych poprawi bezpieczeństwo. Wybrane pociągi kursują zmienionymi trasami, a na wielu odcinkach obowiązuje komunikacja zastępcza.

Małopolskie i Świętokrzyskie: Modernizacja linii do Krakowa i Skarżyska

Trwa modernizacja linii nr 8 na odcinkach Kraków Główny - Tunel, Kozłów - Sędziszów oraz Tumlin - Skarżysko-Kamienna. Prace obejmują wymianę torów, systemów sterowania ruchem i budowę nowych peronów. Część pociągów kursuje trasami objazdowymi, a część została zastąpiona autobusami.