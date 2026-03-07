Mojtaba Chamenei - syn zmarłego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia - miał zostać ranny podczas ataku lotniczego w ubiegłym tygodniu - informuje Times of Israel.

Ali Chamenei / Abedin Taherkenareh / PAP

Izraelskie służby bezpieczeństwa są przekonane, że Mojtaba Chamenei przeżył atak lotniczy przeprowadzony w ubiegłym tygodniu. Syn irańskiego przywódcy został w trakcie nalotu ranny, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Mojtaba Chamenei to drugi najstarszy syn zabitego Ali Chameneiego, który przez wiele lat był przywódcą duchowym Iranu. Od lat pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci w Teheranie , mimo że formalnie nie zajmuje najwyższych stanowisk państwowych.

Kandydat na następcę przywódcy Iranu

Nazwisko Mojtaby Chameneia regularnie pojawia się w kontekście sukcesji w Iranie. Wielu obserwatorów sceny politycznej uważa go za jednego z głównych kandydatów do przejęcia funkcji najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki.

Dziennik "The New York Times" informował niedawno, że Mojtaba Chamenei jest jednym z faworytów do objęcia stanowiska po swoim ojcu. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru przywódcy należy do Zgromadzenie Ekspertów - instytucji duchownych odpowiedzialnej za wybór najwyższego autorytetu religijno-politycznego w kraju.

Z kolei opozycyjny portal Iran International informował wcześniej, powołując się na anonimowe źródła, że Mojtaba Chamenei miał już zostać wskazany przez Zgromadzenie Ekspertów jako następca swojego ojca. Informacje te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez władze w Teheranie. Wciąż nie ma też szczegółów dotyczących samego ataku, w którym ranny miał zostać syn irańskiego przywódcy.