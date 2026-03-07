Najszybszy bombowiec w Siłach Powietrznych USA - B-1B Lancer - wylądował w brytyjskiej bazie lotniczej. Poinformowała o tym stacja BBC. Ta 44,5-metrowa, naddźwiękowa, strategiczna maszyna zdolna do przenoszenia jednorazowo aż 24 pocisków manewrujących, musi być pilotowana aż przez czteroosobową załogę. To kolejny ruch Stanów Zjednoczonych w sytuacji eskalującego konfliktu na linii USA-Izrael-Iran.

Bombowiec B-1 Lancer Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych przelatuje nad South Beach podczas obchodów Dnia Pamięci w Miami Beach na Florydzie; USA, 24 maja 2025 roku / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP

1448,4 km/h, 86 ton, możliwość przenoszenia 34 tys. kg uzbrojenia i m.in. pokonywania przeciwników na morzu - to tylko niektóre zdolności B-1B Lancer, który wylądował w bazie RAF Fairford w Wielkiej Brytanii.

Co zapowiedził brytyjski premier Keir Starmer odnośnie eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie? O tym poniżej.

Zdolny do pokonywania przeciwników na morzu bombowiec wylądował w Wielkiej Brytanii

B-1B Lancer to najszybszy bombowiec w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Porusza się z prędkością 1448,4 km/h, a to w przybliżeniu 900 mil na godzinę. Ma zmienną geometrię skrzydeł, waży 86 ton i jest zdolny do przenoszenia 34 tys. kg uzbrojenia, na przykład 24 pocisków manewrujących. BBC poinformowała, że 44,5-metrowa maszyna nazywana potocznie "Bone", a więc "Kość", wylądowała w bazie RAF Fairford w Gloucestershire w Wielkiej Brytanii przy granicy z Walią. Jak podaje Centcomcitadel, serwis informacyjny poświęcony tematyce wojskowej, ze szczególnym naciskiem na działania i zdolności militarne Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników na Bliskim Wschodzie, bombowiec ten wyróżnia się zdolnością do pokonywania przeciwników na morzu. W ciągu ostatnich lat nabył nowe zdolności niszczycielskie, w tym rolę "niszczyciela” okrętów. Używany był już w Afganistanie i Kosowie.

B-1 B Lancer zrzuca pociski podczas ćwiczeń; USA, 5 listopada 2000 roku / AFPI/USAF / PAP

Informacja o wylądowaniu maszyny w brytyjskiej bazie wypłynęła po tym, jak brytyjski premier Keir Starmer udzielił USA pozwolenia na korzystanie z brytyjskich baz wojskowych, ale wyłącznie do ataków obronnych przeciw irańskim wyrzutniom rakiet. Urzędnicy zachodni poinformowali na początku tygodnia, że Wielka Brytania jest gotowa przyjąć bombowce i spodziewa się ich przybycia w ciągu kilku najbliższych dni.

Konflikt na Bliskim Wschodzie eskaluje

Wymiana ognia między USA i Izraelem a Iranem, zapoczątkowana 28 lutego przez Donalda Trumpa - który tydzień wcześniej zainaugurował działalność powołanej przez siebie Rady Pokoju - przybiera na sile.

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział w czwartek, że ataki na Iran "wkrótce gwałtownie wzrosną". Chodzi o więcej eskadr myśliwskich, o większy potencjał, o większy potencjał obronny. I o częstsze ataki bombowców - mówił.