„To jest propozycja pana prezydenta i prezesa Narodowego Banku Polskiego, propozycja skierowana do rządu, propozycja, która jest alternatywą dla SAFE unijnego, dla pożyczki unijnej” – mówił Gość Krzysztofa Ziemca, podsekretarz stanu i rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w RMF FM o programie „polski SAFE 0 procent”. Jak zaznaczył, „rząd powinien się nad tym bardzo głęboko zastanowić”.

Gospodarz rozmowy Krzysztof Ziemiec zauważył, że premier Donald Tusk w czwartek mówił, że "polski SAFE 0 procent" nie może być alternatywą dla tego, co już udało się załatwić.

Nic się nie udało załatwić panu premierowi, bo pan premier mówi o pożyczce - mówił Leśkiewicz.

Jego zdaniem unijna pożyczka jest po to, by "zasypać deficyt budżetowy". Rządowi tak naprawdę chodzi o to i stąd ta presja na pana prezydenta, który tej presji nie ulega, żeby załatać dziurę budżetową środkami pochodzącymi z SAFE unijnego i zadłużyć Polaków na kolejne kilkadziesiąt lat - twierdzi Rafał Leśkiewicz.

To jest bardzo konkretna propozycja. Nie uszczuplijmy rezerwy złota, nie uszczuplimy rezerw walutowych, które posiadamy w dolarach i w euro. Natomiast na operacjach finansowych - w oparciu o te rezerwy, na procesie inwestycyjnym, który się opiera na tych rezerwach - możemy sfinansować polską armię - mówił o propozycji Karola Nawrockiego Leśkiewicz.

Jak przyznał, prezydent nie podjął jeszcze decyzji odnośnie ewentualnego weta do unijnego programu SAFE. Ma na to czas do 20 marca.

Krzysztof Ziemiec pytał swojego gościa również o to, kto zostanie kandydatem PiS na premiera. Rafał Leśkiewicz powiedział, że nie ma żadnej wiedzy na ten temat.

