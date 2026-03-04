Powołanie Narodowego Biura Śledczego jest niezbędne - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM gen. insp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji. Jak dodał, do końca marca mają powstać struktury NBŚ.

Marek Boroń o powołaniu Narodowego Biura Śledczego

Gość RMF FM był pytany, czy powołanie Narodowego Biura Śledczego jest konieczne. Niezbędne, ponieważ sytuacja, z którą dzisiaj mamy do czynienia i to, jakimi zagrożeniami się dzisiaj zajmujemy, to jest wyciąganie wniosków na przyszłość - mówił gen. insp. Marek Boroń.

To byłby grzech zaniechania, gdybyśmy dzisiaj nie podjęli tego działania, aby połączyć te dwa komponenty, bo w wielu krajach tak naprawdę takie biura, które łączą te dwa komponenty, funkcjonują - dodał, mówiąc o połączeniu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Do końca marca będziemy pracować nad tym, żeby struktury tego nowego Narodowego Biura Śledczego Policji powstały - powiedział szef policji.

Nie chciał jednak mówić o personaliach. Tomasz Terlikowski pytał, czy szefem NBŚ może zostać obecny szef CBŚP Cezary Luba. Bardzo cenię pana komendanta Cezarego Lubę i on dzisiaj spełnia wszystkie moje oczekiwania jako komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, ale naprawdę etap personalny przed nami - stwierdził Boroń.

Czy Polska jest bezpieczna?

Czy Polska może znaleźć się na celowniku terrorystów w związku z wojną na Bliskim Wschodzie?

Oczywiście musimy przewidywać takie zagrożenia. W związku z tym, co się dzisiaj dzieje nie tylko w Europie, ale patrzymy dzisiaj z niepokojem na Bliski Wschód. Do tego jesteśmy przygotowani jako polska policja. Od soboty ambasady, konsulaty są dodatkowo chronione przez policjantów , też rezydencje ambasadorów tych wszystkich państw, które są zaangażowane w konflikcie na Bliskim Wschodzie - mówił szef policji.

Jak dodał, nie było jak dotąd żadnych incydentów w Polsce z tym związanych. Na tym etapie nic się nie wydarzyło i mam nadzieję, że się nie wydarzy. Ale w związku z tą sytuacją podjęliśmy decyzję, aby zabezpieczyć dodatkowo te wszystkie miejsca - powiedział, mówiąc o dodatkowej obecności policjantów w pobliżu miejsc kultu.

Wkrótce omówienie całej rozmowy.

