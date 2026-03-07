​Irańskie Zgromadzenie Ekspertów ogłosiło w sobotę, że "spotka się w ciągu jednego dnia", by wybrać nowego przywódcę, który zastąpi ajatollaha Alego Chameneiego, zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach - podały irańskie media. Jednym z głównych kandydatów ma być jego syn Mojtaba Chamenei, który cieszy się poparciem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - IRGC.

Ali Chamenei zginął 28 lutego w ataku USA i Izraela na Iran (zdjęcie poglądowe) / IMAGO/Hindustan Times/Imago Stock and People/East News / East News

Irańskie Zgromadzenie Ekspertów ogłosiło jednodniowe obrady w celu wyboru nowego najwyższego przywódcy po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego w atakach amerykańsko-izraelskich.

Głównym kandydatem na stanowisko jest syn zmarłego, Mojtaba Chamenei, popierany przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Spotkania Zgromadzenia Ekspertów odbywają się wirtualnie po zniszczeniu obu budynków przez izraelskie siły zbrojne; zgodnie z konstytucją Iranu nowy najwyższy przywódca powinien zostać wybrany w ciągu trzech miesięcy.

Według powiązanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) agencji Fars nowy najwyższy przywódca ma zostać wybrany podczas spotkań wirtualnych po tym, jak oba budynki używane przez zgromadzenie zostały trafione przez izraelskie siły zbrojne.

Syn zastąpi ojca? Iran wybiera następcę Aliego Chameneiego

Zachodnie media przekazywały niepotwierdzone doniesienia, że w zgromadzeniu trwa spór dotyczący planów ogłoszenia nowym najwyższym przywódcą Iranu Mojtaby Chameneia. Według izraelskich służb bezpieczeństwa Mojtaba przeżył atak lotniczy przeprowadzony w mijającym tygodniu, choć miał zostać ranny .

Dowódcy IRGC mają wywierać presję na członków zgromadzenia, by głosowali na Mojtabę, prowadząc wspierającą go kampanię do ostatnich minut przed rozpoczęciem obrad. Modżtaba nie jest szczególnie popularną postacią w Iranie, jednak Korpus Strażników Rewolucji popiera go jako prawą rękę swojego zabitego ojca. Miał być również odpowiedzialny za represje wobec osób protestujących przeciwko fałszerstwom podczas wyborów prezydenckich w 2009 roku.

Mojtaba Chamenei. Kim jest?

Mojtaba Chamenei nosi średni rangą tytuł duchowny w szyickim islamie - hodżatoleslama, niższy od ajatollaha i wielkiego ajatollaha. Oznacza on uczonego, który nie jest jednak uznawany za najwyższy autorytet w interpretacji prawa religijnego. Przywódca rewolucji islamskiej Ruhollah Chomejni był wielkim ajatollahem, zanim został najwyższym przywódcą Iranu w 1979 r.

Jego następca Ali Chamenei w chwili wyboru miał niższy rangą tytuł hodżatoleslama i z tego powodu w 1989 r. zmieniono konstytucję, obniżając wymagania wobec przywódcy, a Chamenei został później podniesiony do rangi ajatollaha. "New York Times" podał, powołując się na irańskich urzędników zaznajomionych z rozmowami, że duchowni odpowiedzialni za wybór nowego najwyższego przywódcy mogą dokonać wyboru w ciągu jednego dnia obrad.

Według tych źródeł część z nich ma jednak wątpliwości wobec ogłoszenia Mojtaby przywódcą, obawiając się, że zwiększyłoby to ryzyko kolejnych ataków ze strony USA i Izraela.

Izrael ma swój plan

Rzecznik izraelskiej armii gen. Efi Defrin zapowiedział dalsze działania wymierzone w proces powołania - jak to określił - "nowego przywódcy terrorystycznego Iranu". Zgodnie z irańską konstytucją obowiązki najwyższego przywódcy - w tym uprawnienia do mianowania i odwoływania dowódców wojskowych oraz do wypowiadania wojny - przejęła tymczasowa rada przywódcza, która ma zarządzać państwem do czasu wyboru jego następcy.

W jej skład wchodzą: prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Eżei oraz wysoki rangą duchowny Alireza Arafi. Konstytucja stanowi, że najwyższy przywódca powinien zostać wybrany w ciągu trzech miesięcy.