Decyzja zapadła, jutro wszyscy się dowiedzą - tak o kandydacie PiS na premiera mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusz Błaszczak. Jak ujawnił, będzie to polityk młodszego pokolenia, poniżej 50 lat. "Dlaczego Mateusz Morawiecki miałby odchodzić z PiS?" - dziwił się były wicepremier. Wyraził też nadzieję, że prezydent zawetuje ustawę o SAFE.

Wideo youtube

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

W sobotę w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosi nazwisko kandydata PiS na przyszłego premiera. Według informacji RMF FM na czele listy faworytów są samorządowcy Lucjusz Nadbereżny i Jakub Banaszek.

Błaszczak: Na tym polega geniusz Kaczyńskiego

Jutro wszyscy się dowiedzą. Proszę o chwilę cierpliwości - mówił Błaszczak, wspominając profil kandydata, wskazany przez prezesa PiS. Na tym też polega geniusz pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że do tego profilu kilka osób pasuje - podkreślił.

Jak potwierdził Błaszczak, kandydatem będzie "polityk młodego pokolenia, w wieku prezydenta Karola Nawrockiego, poniżej 50 lat".

Chodzi o zdynamizowanie kampanii wyborczej, bo chociaż nie została ona ogłoszona, to już trwa. Ja zresztą jestem zwolennikiem tej amerykańskiej teorii, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach. Przygotowujemy program Prawa i Sprawiedliwości, jeździmy po Polsce - mówił wiceprezes PiS.

Wkrótce omówienie całej rozmowy.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.