Czy polska armia będzie modernizowana zgodnie z planem? Czy mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego uda się w ciągu 4 lat wykorzystać pieniądze z funduszu SAFE? Czy ten unijny program to szansa na szybkie doposażenie polskiego wojska? Gośćmi Debaty w Radiu RMF24 i Faktach RMF FM będą generał brygady prof. dr hab. Stanisław Koziej (były szef BBN, były wiceminister MON), generał brygady dr Jarosław Kraszewski (były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN) oraz profesor Paweł Wojciechowski, prezes Instytutu Finansów Publicznych, były minister finansów i były wiceminister spraw zagranicznych.

Weto prezydenta wobec SAFE – konsekwencje polityczne, gospodarcze i militarne dla Polski / Grafika RMF FM

Czy sprawa SAFE została upolityczniona? Czy wojskowi zostali wciągnięci w walkę polityczną? Jak nasi goście oceniają decyzję prezydenta? Czy Karol Nawrocki zignorował opinię wojskowych? I czy to osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej?

Porozmawiamy również o aspekcie ekonomicznym weta w sprawie SAFE. Co weto prezydenta oznacza dla polskiej gospodarki? Czy może zaszkodzić krajowej zbrojeniówce? Czy z czysto ekonomicznego punktu widzenia pożyczki z funduszu SAFE są dobrym rozwiązaniem? Czy, jak mówią politycy PiS kredyt "będą spłacać nasze dzieci i wnuki"?

Tomasz Terlikowski zapyta naszych gości również o plan B. Rząd zobowiązał ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra finansów Andrzeja Domańskiego do podpisania z Unią Europejską umowy pożyczki. Pieniądze będą wydawane zgodnie z przepisami z czasów PiS — chodzi o ustawę o obronie ojczyzny i Krajowy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Czy program SAFE uda zrealizować się do 2030 roku? Co polskiej armii jest najbardziej potrzebne? Czy wszystkie projekty zostaną uruchomione?

W debacie pochylimy się również nad prezydenckim projektem ustawy w sprawie SAFE 0 procent? Jakie na ten temat jest zdanie naszych gości? Czy to jest projekt, nad którym warto się pochylić?

Porozmawiamy także o tym jak będzie wyglądała polska armia po zrealizowaniu programu SAFE? Co się zmieni? Czy przygotowując projekty, które mają być realizowane w SAFE zmieniliśmy swoje priorytety zakupowe, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki na polu walki?

