- Mariusz Błaszczak i Tobiasz Bocheński z PiS mówili w Sejmie o ETS, polityce klimatycznej i finansowej Polski, krytykując rząd Donalda Tuska.
- Odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące prezydenckiej propozycji "polskiego SAFE o proc.", odnieśli się także do unijnego programu, który zawetował Karol Nawrocki.
W samo południe w Sejmie rozpoczęła się konferencja wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości: byłego ministra obrony nardowej Mariusza Błaszczaka i europosła Tobiasza Bocheńskiego. Tematem wystąpienia był m.in. dokument, który o poranku przedstawił Przemysław Czarnek. Kandydat PiS na premiera w hipotetycznym rządzie - o ile prawica doszłaby do władzy w wyborach jesienią 2027 roku - zobowiązuje premiera Donalda Tuska do działania w sprawie ETS w ciągu 14 dni. Polska jest bankomatem dla unijnej polityki klimatycznej. Dlatego trzeba wyjść z ETS - mówił o poranku Czarnek.
Ta uchwała została już złożona do marszałka Sejmu. W zamrażarce marszałka Czarzastego tkwią jeszcze dwa ważne projekty z punktu widzenia interesów Polski i Polaków - obniżenie podatku VAT i opłat związanych z paliwem oraz prezydencki projekt "SAFE 0 proc.". Będziemy domagać się, żeby projekt "polski SAFE 0 proc." był przyjęty przez parlament i żeby można było wykorzystać zyski wypracowane przez NBP na potrzeby Wojska Polskiego - powiedział Mariusz Błaszczak, odnosząc się do propozycji preyzdenta Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, którą premier Donald Tusk nazwał "zero złotych".
W tym samym tonie wypowiedział się Tobiasz Bocheński, który stwierdził, że "to, co słyszymy z ust Tuska i polityków KO, to nie tylko wyprzedawanie polskiej racji stanu, ale również przykład nieprawdopodobnego zaprzaństwa w sferze publicznej".
Politycy byli pytani o szczegóły finansowania "prezydenckiego SAFE". Powiedział o tym prezes Glapiński - stwierdził Tobiasz Bocheński. Można powiedzieć w ten sposób, obrazowo, że chcemy pobudować dom, bierzemy kredyt na budowę tego domu, a kredytodawca mówi nam, że ten dom nie może powstać w tym miejscu, w którym chcemy; do tego domu wmelduje nam migrantów, powie, że musimy postawić panele słoneczne i wiatrak, i dodatkowo każe nam tęczową flagę wywiesić przed tym domem, bo inaczej zabierze pieniądze - stwierdził z kolei Mariusz Błaszczak, mając jednak na myśli nie propozycję prezydenta, a unijną niskooprocentowaną pożyczkę SAFE na dozbrojenie naszego kraju, w ramach której dostaniemy prawie 44 mld euro, czyli ok. 185 mld zł. Jeszcze niecały rok temu Mariusz Błaszczak mówił, że "Fundusz SAFE to szansa na rozwój", jednak "w międzyczasie" na jaw wyszły negatywne - jego zdaniem - fakty.