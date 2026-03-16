"Można powiedzieć w ten sposób, obrazowo, że chcemy pobudować dom, bierzemy kredyt na budowę tego domu, a kredytodawca mówi nam, że ten dom nie może powstać w tym miejscu, w którym chcemy; do tego domu wmelduje nam migrantów, powie, że musimy postawić panele słoneczne i wiatrak, i dodatkowo każe nam tęczową flagę wywiesić przed tym domem, bo inaczej zabierze pieniądze" – tak o unijnym programie SAFE do dozbrojenie Polski powiedział Mariusz Błaszczak. Polityk PiS był jednak pytany na konferencji o projekt prezydenckiego "SAFE 0 proc.".

Tobiasz Bocheński i Mariusz Błaszczak na konferencji w Sejmie, 16 marca 2026 / Paweł Supernak / PAP

Mariusz Błaszczak i Tobiasz Bocheński z PiS mówili w Sejmie o ETS, polityce klimatycznej i finansowej Polski, krytykując rząd Donalda Tuska.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące prezydenckiej propozycji "polskiego SAFE o proc.", odnieśli się także do unijnego programu, który zawetował Karol Nawrocki.

W samo południe w Sejmie rozpoczęła się konferencja wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości: byłego ministra obrony nardowej Mariusza Błaszczaka i europosła Tobiasza Bocheńskiego. Tematem wystąpienia był m.in. dokument, który o poranku przedstawił Przemysław Czarnek. Kandydat PiS na premiera w hipotetycznym rządzie - o ile prawica doszłaby do władzy w wyborach jesienią 2027 roku - zobowiązuje premiera Donalda Tuska do działania w sprawie ETS w ciągu 14 dni. Polska jest bankomatem dla unijnej polityki klimatycznej. Dlatego trzeba wyjść z ETS - mówił o poranku Czarnek.

Błaszczak: Będziemy domagać się, żeby "polski SAFE 0 proc." był przyjęty przez parlament

Ta uchwała została już złożona do marszałka Sejmu. W zamrażarce marszałka Czarzastego tkwią jeszcze dwa ważne projekty z punktu widzenia interesów Polski i Polaków - obniżenie podatku VAT i opłat związanych z paliwem oraz prezydencki projekt "SAFE 0 proc.". Będziemy domagać się, żeby projekt "polski SAFE 0 proc." był przyjęty przez parlament i żeby można było wykorzystać zyski wypracowane przez NBP na potrzeby Wojska Polskiego - powiedział Mariusz Błaszczak, odnosząc się do propozycji preyzdenta Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, którą premier Donald Tusk nazwał "zero złotych" .

W tym samym tonie wypowiedział się Tobiasz Bocheński, który stwierdził, że "to, co słyszymy z ust Tuska i polityków KO, to nie tylko wyprzedawanie polskiej racji stanu, ale również przykład nieprawdopodobnego zaprzaństwa w sferze publicznej".

Propozycja PiS ws. programu SAFE. Mariusz Witczak: Dużo uproszczeń, manipulacji i nadużyć