56,9 proc. badanych krytycznie przyjęło weto prezydenta ws. unijnego programu SAFE - wynika z sondażu IBRIS dla Polsat News. Decyzję Karola Nawrockiego poparło 33,8 proc. ankietowanych. W sondażu zapytano także o ocenę samego programu SAFE, jak i prezydenckiego projektu "polskie SAFE 0 proc."

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o programie SAFE. / Adam Burakowski / East News

Poparcie dla samego programu SAFE jest wysokie wśród wyborców KO i PSL/Polski 2050, niskie wśród wyborców PiS.

Ocena weta ws. SAFE

Uczestnicy sondażu IBRIS przygotowanego dla Polsat News zostali zapytani o to, jak oceniają weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE.

33,8 proc. respondentów pozytywnie oceniło decyzję głowy państwa. Przeciwnego zdania jest jednak większość badanych, bo 56,9 proc.

Spośród osób popierających weto ws. SAFE 22,7 proc. wskazało, że prezydent, podejmując taką decyzję, zrobił "zdecydowanie dobrze", a "raczej dobrze" 11,1 proc. Spośród respondentów krytykujących weto 42,4 proc. z nich stwierdziło, że prezydent postąpił "zdecydowanie źle", zaś 14,5 proc. uważa, że zrobił "raczej źle".

W badaniu sprawdzono m.in., jakich odpowiedzi udzielały osoby popierające poszczególne partie polityczne. Wśród wyborców PiS decyzja prezydenta zyskała 86,5-proc. poparcie. Przeciwnego zdania było 11,3 proc., a 2,1 proc. uchyliło się od odpowiedzi.

Weto popiera też 44,1 proc. osób, które w 2023 r. w wyborach do Sejmu zagłosowały na Konfederację, przy 31 proc. głosów negatywnych i 5,2 proc. osób bez wskazania odpowiedzi.

67,5 proc. wyborców Nowej Lewicy oceniło weto negatywnie, a 27,3 proc. pozytywnie, 5,2 proc. nie zadeklarowało jasnej odpowiedzi.

Prezydenckie weto ma najwięcej przeciwników wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej - 93,8 proc. z nich oceniło je negatywnie. 5,1 proc. wyborców KO pozytywnie oceniło decyzję Karola Nawrockiego, a 1,1 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Podobnie odpowiadali wyborcy PSL i Polski 2050 (w badaniu jako "Trzecia Droga") - 91,2 proc. z nich negatywnie oceniło decyzję o wecie, 8,8 proc. ją poparło, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Pytanie o ocenę unijnego programu SAFE

W tym samym badaniu zapytano o to, czy respondenci popierają przyjęcie unijnego programu SAFE. "Zdecydowanie popiera" go 38,1 proc., a "raczej popiera" 14,9 proc.

Odpowiedź "zdecydowanie nie popieram" wybrało 27,9 proc. badanych, a 6 proc. - "raczej nie popieram". Także te wyniki różniły się ze względu na preferencje wyborcze. Program SAFE popiera bowiem 13,2 proc. wyborców PiS, 93,4 proc. wyborców KO, 68,5 wyborców PSL i Polski 2050, 67,5 wyborców Nowej Lewicy oraz 27,1 proc. wyborców Konfederacji.

Pytanie o "polski SAFE 0 proc."

W sondażu zapytano także o prezydencki program "polskie SAFE 0 proc.". "Zdecydowanie popiera" go 23,4 proc. respondentów, a "raczej popiera" 15 proc.

37,1 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie nie popieram", a 8,8 proc. - "raczej nie popieram".

Tu także widać podziały partyjne. Propozycję prezydenta i prezesa NBP popiera 86,5 proc. wyborców PiS, 12,9 proc. wyborców KO, 14,1 proc. wyborców PSL i Polski 2050, 46,8 proc. wyborców Nowej Lewicy oraz 58,2 proc. wyborców Konfederacji.

Sondaż wykonał Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Polsat News. Został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).