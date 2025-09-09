Polska została największym beneficjentem środków na uzbrojenie z unijnego mechanizmu pożyczkowego SAFE. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz, dostaniemy 43,7 miliarda euro, czyli niemal jedną trzecią środków dostępnych w całym programie.
"Mamy to! Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro z programu SAFE trafi do Polski! Wnioski do KE złożyło 19 państw członkowskich na łączną kwotę 150 mld euro. Ta decyzja to wielki sukces Polski i gwarancja dalszych inwestycji w bezpieczeństwo i rozwój naszego przemysłu zbrojeniowego" - napisał szef MON na platformie X.