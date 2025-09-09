Środki te trafią bezpośrednio do polskich firm zrzeszonych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Finansowany może być sprzęt wojskowy czy amunicja.

Fundusz SAFE to także budowa systemu obrony powietrznej, w tym antydronowej. Tu jest przestrzeń na współpracę z Ukrainą, osiągnęli w tym zakresie mistrzostwo - mówił w Parlamencie Europejskim eurodeputowany PO Michał Szczerba.

Z tej puli Polska chce także finansować projekt Tarcza Wschód. W pierwszym roku będzie można opłacić już rozpoczęte inwestycje, w kolejnym - tylko projekty realizowane przynajmniej przez dwa kraje.

Komisja Europejska ma poinformować we wtorek o przyznaniu państwom członkowskim kwot pożyczek z programu SAFE. Do rozdzielenia jest 150 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek na sprzęt wojskowy i amunicję.

Jak zapowiedział we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk, "Polska będzie zdecydowanie największym beneficjentem tego imponującego przedsięwzięcia".

Program preferencyjnych pożyczek SAFE został ustanowiony w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie UE, o co zabiegała polska prezydencja. Jest elementem planu dozbrajania Europy w związku m.in. z rozwijaniem potencjału militarnego przez Rosję.

Co do zasady, SAFE ma przyczynić się do rozwoju współpracy w obszarze zamówień obronnych między krajami UE.







