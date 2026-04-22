Nie żyje Stanisław Majorek. Na igrzyskach olimpijskich w 1976 roku w Montrealu wspólnie z Januszem Czerwińskim poprowadził reprezentację Polski piłkarzy ręcznych do zdobycia brązowego medalu. Legendarny trener miał 88 lat.

Stanisław Majorek współprowadził reprezentację Polski, która zdobyła brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Montrealu w 1976 roku.

Na mistrzostwach świata z kadrą Polski zajmował czwarte miejsce w 1974 roku i szóste w 1978 roku.

O śmierci szkoleniowca poinformował Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Stanisław Majorek urodził się 25 czerwca 1937 roku w Pleśnej koło Tarnowa. Był absolwentem Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie, a w czasie studiów zawodnikiem AZS Kraków.

Szybko rozpoczął karierę trenerską. W latach 1967-1968 został trenerem kadry juniorów, a w latach 1970-1978, wspólnie z prof. Januszem Czerwińskim, a następnie z Igorem Pazurem, prowadził pierwszą reprezentację Polski mężczyzn. Z Czerwińskim tworzył trenerski duet, który wywalczył historyczny brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Montrealu w 1976 roku.

Na mistrzostwach świata w 1974 i 1978 z kadrą Biało-Czerwonych zajmował czwarte i szóste miejsce. W jego trenerskim CV, oprócz reprezentacji Polski, była również praca z kadrą Luksemburga, a także drużynami klubowymi Stali Mielec i Unii Tarnów.