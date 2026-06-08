Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło w poniedziałek wybrzeże wyspy Mindanao na południu Filipin. Jak przekazała agencja AFP, zginęła co najmniej jedna osoba. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji.

Trzęsienie ziemi nawiedziło południowe Filipiny. Na zdjęciu policja przed zawalonym lokalem gastronomicznym w mieście General Santos (8 czerwca 2026) / Edwin Espejo / AFP / East News

Trzęsienie ziemi na południu Filipin. Zginęła co najmniej jedna osoba

Epicentrum wstrząsów, które wystąpiły o godz. 7.37 czasu lokalnego (godz. 1.37 w Polsce), zlokalizowano na morzu, ok. 32 km na południowy zachód od miasta Maasim w prowincji Sarangani. Hipocentrum z kolei znajdowało się na głębokości 33 km - podała filipińska agencja sejsmologiczna Phivolcs. Instytucja ta szacowała w pierwszym biuletynie moc wstrząsów na 7,0. Z kolei niemiecki instytut GFZ początkowo oceniał siłę kataklizmu nawet na 8,2.

Agencja AFP przekazała, że z powodu żywiołu zginęła co najmniej jedna osoba, a cztery kolejne odniosły obrażenia.

Wydano ostrzeżenie przed tsunami

Filipińskie władze ostrzegły przed falami tsunami, które mogą "przekraczać metr wysokości" i nadchodzić przez kilka godzin. Zalecono udanie się na wyżej położone tereny.

Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku (PTWC) podało, że możliwe są fale sięgające nawet 3 m. Ostrzeżenie przed wysokimi falami wydała także japońska agencja meteorologiczna. Z kolei indonezyjskie służby ogłosiły w północnej części kraju nakaz ewakuacji w związku z zagrożeniem tsunami.

"To najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakiego doświadczyliśmy" - relacjonował mediom Benjie Ancheta, szef lokalnej policji z pobliskiego miasta Alabel. Budynek tamtejszego komisariatu popękał.

Pacyficzny pierścień ognia - strefa dużego zagrożenia trzęsieniem ziemi

Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Poprzednie tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi na Filipinach wystąpiło 30 września ub.r. Wstrząsy o magnitudzie 6,9, które nawiedziły prowincję Cebu w środkowej części archipelagu, spowodowały śmierć co najmniej 72 osób, a 500 zostało rannych.