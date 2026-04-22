Tragedia w Nowej Karczmie (woj. pomorskie). 24-letnia kobieta zginęła po tym, jak została potrącona w wyniku koszmarnej sekwencji zdarzeń, zapoczątkowanej przez walec drogowy. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia poszkodowanej nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek w Nowej Karczmie. Nie żyje 24-letnia kobieta / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Do zdarzenia doszło 22 kwietnia około godziny 16:20 na odcinku drogi między Nową Karczmą a Skrzydłówkiem - informuje serwis Koscierski.info.

Na miejsce natychmiast zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Pierwsze doniesienia mówiły o potrąceniu pieszej przez maszynę budowlaną, jednak przebieg zdarzenia okazał się znacznie bardziej złożony i tragiczny w skutkach.

Według wstępnych ustaleń, 38-letni operator walca drogowego podczas zjazdu ze wzniesienia stracił panowanie nad maszyną. Walec uderzył najpierw w zaparkowany samochód marki VW Passat, następnie w budkę oraz metalowe ogrodzenie, które uderzyło w stojącą w pobliżu kobietę.

Na miejscu podjęto próbę reanimacji kobiety, jednak mimo udzielonej pomocy zmarła.

Policjanci prowadzą czynności procesowe - wykonywane są oględziny miejsca zdarzenia, dokumentacja fotograficzna, sporządzany jest szkic oraz przesłuchiwani są świadkowie - podaje cytowany przez Koscierski.info Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy KPP w Kościerzynie.